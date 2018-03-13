Kameni Kamerun'u karıştırdı

Fenerbahçe'nin file bekçisi Carlos Kameni ülkesinin milli takımına tekrar çağırıldı.

Kamerun cumhurbaşkanı milli takımın tekrar toparlanması ve eski başarılı günlerine dönmesi için Kameni'nin takıma dönüp ağabeylik yapmasını istedi. Kamerun halkının gözünde çok güçlü bir figür olan Kameni'nin başarıyı getireceğine inandığını belirten cumhurbaşkanının seçimler öncesinde bu hamlesini siyasi anlamda da güç kazanmak için yaptığı şeklinde Kamerun'da yorumlar yapıldı.