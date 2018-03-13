Kameni Kamerun'u karıştırdı
Fenerbahçe'de forma giyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'ye milli davet yapılmasında Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya aracı oldu. Bu davet tartışmaları da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'nin file bekçisi Carlos Kameni ülkesinin milli takımına tekrar çağırıldı.
Kamerun cumhurbaşkanı milli takımın tekrar toparlanması ve eski başarılı günlerine dönmesi için Kameni'nin takıma dönüp ağabeylik yapmasını istedi. Kamerun halkının gözünde çok güçlü bir figür olan Kameni'nin başarıyı getireceğine inandığını belirten cumhurbaşkanının seçimler öncesinde bu hamlesini siyasi anlamda da güç kazanmak için yaptığı şeklinde Kamerun'da yorumlar yapıldı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 18:41
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
ERAY Az bir zaman kalmış ve takım öndeyken tek yapacağı kart görmeden maçı bitirmekti. Dirseğini rakibinin suratına kadar kaldırırmamalıydı.
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"Galatasaray ölüp ölüp dirildi"
Toplam 4
Yorum
Galatasaraylı sadece defans yapmayı düşünmeseydiniz, 2.golü bile bulurdunuz. Biz ise kazanmamıza rağmen geride kapattığımız her maçı böyle alamayız.
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 10
Yorum
misafir beşiktaş yönetimine ve taraftarına mavi boncuk dağıttı.bakın maçınızda oynamıyorum.beni beşiktaşa kabul edin demek istedi kart görerek.
Kameni Kamerun'u karıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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