Kameni Kamerun'u karıştırdı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Kameni Kamerun'u karıştırdı

    Kameni Kamerun'u karıştırdı

    'de forma giyen Kamerunlu kaleci 'ye milli davet yapılmasında Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya aracı oldu. Bu davet tartışmaları da beraberinde getirdi.

    'nin file bekçisi ülkesinin milli takımına tekrar çağırıldı.

    Kamerun cumhurbaşkanı milli takımın tekrar toparlanması ve eski başarılı günlerine dönmesi için Kameni'nin takıma dönüp ağabeylik yapmasını istedi. Kamerun halkının gözünde çok güçlü bir figür olan Kameni'nin başarıyı getireceğine inandığını belirten cumhurbaşkanının seçimler öncesinde bu hamlesini siyasi anlamda da güç kazanmak için yaptığı şeklinde Kamerun'da yorumlar yapıldı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:41
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