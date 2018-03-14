Başkandan 6-0 sürprizi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Başkandan sürprizi

    Başkandan 6-0 sürprizi

    Başkanı , cumartesi günü oynanacak derbi öncesinde takımın moral motivasyonunu yukarı taşımak için Samandıra'ya çıkarma yapacak

    Yıldırım'ın bugün teknik heyetin de katıldığı yemekte futbolcularla buluşacağı öğrenildi. Başkanın cuma akşamki sürprizi ise G.Saray'a karşı elde edilen 'lık zaferin yıldızlarından birisini kampa getirmek olacak.

    Cuma akşamı ayrıca daha önce alınan derbi galibiyetlerinden sonra yaşanan eğlenceler de futbolculara izlettirilecek.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:21
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