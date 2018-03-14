Alex de Souza İstanbul'a geldi – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Alex de Souza 'a geldi

    Alex de Souza İstanbul'a geldi

    'nin efsane isimlerinden Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, 'a geldi.

    Brezilya'nın kentinden kalkan tarifeli seferle saat 23.00 sıralarında 'na iniş yapan Brezilyalı yıldız Alex'i, havalimanı çalışanları karşıladı. Çalışanların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Alex de Souza, daha sonra eşyalarını alarak havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

    Alex de Souza, yarın Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Brezilyalı yıldızın cuma günü ise 'nin CSKA Moskova ile karşılaşacağı Avrupa Ligi mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etmesi bekleniyor.



    İLK ADRESİ KADIKÖY OLDU
    Alex, 'a ayak basar basmaz kendi heykelini ziyaret etti. Tercüman Samet Güzel paylaştığı fotoğrafta, "Alex ile Alex'i ziyaret ettik" mesajını paylaştı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
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