Alex de Souza İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Brezilyalı futbolcu Alex de Souza, İstanbul'a geldi.
Brezilya'nın Sao Paulo kentinden kalkan tarifeli seferle saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Brezilyalı yıldız Alex'i, havalimanı çalışanları karşıladı. Çalışanların fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Alex de Souza, daha sonra eşyalarını alarak havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.
Alex de Souza, yarın Emaar Square Mall Alışveriş Merkezi'nde bulunan D&R mağazasında sevenleriyle buluşacak. Brezilyalı yıldızın cuma günü ise Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile karşılaşacağı THY Avrupa Ligi mücadelesini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip etmesi bekleniyor.
İLK ADRESİ KADIKÖY OLDU
Alex, İstanbul'a ayak basar basmaz kendi heykelini ziyaret etti. Tercüman Samet Güzel paylaştığı fotoğrafta, "Alex ile Alex'i ziyaret ettik" mesajını paylaştı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
Alex de Souza İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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