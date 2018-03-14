İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri
F.Bahçe, G.Saray derbisine kazanma oranı %89 olan orta sahasıyla çıkacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbiye rağmen 11'de büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatya maçında mücadele yönünden zayıf kalsa da rakibe pozisyon vermeyen takımını cumartesi günü de sahaya sürecek. Aykut Kocaman özellikle orta dörtlü konusunda kesinlikle değişiklik düşünmüyor.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:25
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 1
Yorum
Komik bu adam Nerdeyse 2 ayda açıklaması yoktu. Yine neyin peşinde bu komedi şahıs :)))))))Korkma çok atmayacaz
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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