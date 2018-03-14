İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri

    İşte Kocaman'ın vazgeçilmezleri

    F.Bahçe, G.Saray derbisine kazanma oranı %89 olan orta sahasıyla çıkacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbiye rağmen 11'de büyük bir değişikliğe gitmeyi düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatya maçında mücadele yönünden zayıf kalsa da rakibe pozisyon vermeyen takımını cumartesi günü de sahaya sürecek. Aykut Kocaman özellikle orta dörtlü konusunda kesinlikle değişiklik düşünmüyor.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:25
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