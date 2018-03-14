Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!
Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza İstanbul’a gelir gelmez heykelini ziyaret etti.
Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:13
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 1
Yorum
Komik bu adam Nerdeyse 2 ayda açıklaması yoktu. Yine neyin peşinde bu komedi şahıs :)))))))Korkma çok atmayacaz
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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