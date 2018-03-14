Alex'in ilk ziyareti oraya oldu! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'in ilk ziyareti oraya oldu!

    Alex'in ilk ziyareti oraya oldu!

    ’nin efsane futbolcusu de Souza ’a gelir gelmez heykelini ziyaret etti.

    'nin efsane futbolcusu de Souza dün gece geldiği 'da ayağının tozuyla 'de bulunan heykelini ziyaret etti. Sarı-lacivertlilerde futbol oynadığı dönemde tercümanlık yapan Samet Güzel ile birlikte heykelinin yanında poz veren efsane futbolcu, bugün bir alışveriş merkezinde kitabı için imza gününe katılacak.

    Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe - derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:13
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