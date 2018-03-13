Nani, taraftar ile kapıştı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    , taraftar ile kapıştı

    <a href="/index/nani?id=53fd0f84-50e4-4726-aa3e-7685b3a83702" class="" rel="tag">Nani</a>, taraftar ile kapıştı
    'nın Lazio'ya kiraladığı Luis , Cagliari (2-2) maçından dönerken uçakta taraftarla kavga etti. Mediaset Premium'un haberine göre, bir grup taraftar uçakta Portekizli yıldıza kötü oyunu nedeniyle sözle sataştı. Tartışma kavgaya döndü. Araya giren kabin görevlilerinin tarafları ayırdığı bildirildi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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