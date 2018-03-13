Derbinin hakemi kim olacak?
Spor Toto Süper Lig'de gözler hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarına çevrildi. Hakemlerin en çok eleştiri aldığı sezonda bu iki maçı kimin yöneteceği, taraftarların en çok merak ettiği konu.
KADIKÖY'DE BÜLENT YILDIRIM AĞIR BASIYOR
Son yıllarda Türkiye'yi en önemli arenalarda temsil eden Cüneyt Çakır, Dubai'deki Dünya Kupası seminerinde yer alması nedeniyle bu haftaki maçlarda görev alamayacak. Cüneyt Çakır dışında FIFA Kokart sahibi olan hakemler şu şekilde: Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler. Bu isimlerden Hüseyin Göçek, geçen sezondan bu yana Fenerbahçe'nin maçlarına verilmiyor. Halis Özkahya ise 11 Kasım 2012'dan bu yana Kadıköy'de karşılaşma yönetmiyor. Mete Kalkavan, geçtiğimiz hafta sonu Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Üst üste 2 Fenerbahçe maçında düdük çalma şansı yok. Halil Umut Meler de, Mete Kalkavan gibi geçtiğimiz hafta Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev aldı. Alper Ulusoy ise bugüne kadar derbi yönetmedi. Ali Palabıyık, ilk yarıdaki tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra 19. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını yönetti. Bu nedenle Kadıköy'de şansı çok az. FIFA Kokartlı hakemlerin dışında Fırat Aydınus, 10 gün önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetti ve bu maçta düdük çalma ihtimali zayıf. Geçtiğimiz hafta sonu MHK'nın maçlarda görev vermediği Bülent Yıldırım, derbi için en büyük aday olarak öne çıkıyor.
BAŞAKŞEHİR'DE HALİL UMUT MELER ÖNE ÇIKIYOR
Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yanı sıra şampiyonluk yarışındaki Başakşehir-Beşiktaş maçını da kimin yöneteceği merak konusu. Bu karşılaşma için en büyük aday Halil Umut Meler. Hüseyin Göçek, geçtiğimiz sezon oynanan Adanaspor-Başakşehir karşılaşmalarından bu yana Başakşehir maçı yönetmiyor. Mete Kalkavan, ilk yarıda oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti. Bu maçın ardından Caner Erkin 6 maç ceza almıştı. Ali Palabıyık'ın ilk yarıdaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından bu maçta görev alma şansı çok zayıf. Alper Ulusoy, 3 hafta önce tartışmalı kararların çıktığı Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçını yönetmişti. Bilindiği gibi Ulusoy, Talisca'ya yanlış kart gösterdiği, Pepe'nin de elle oynamasını görmediği iddialarıyla eleştirilmişti. Halis Özkahya 2 hafta önce Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetti. Bu nedenle bu maçta şansı az. Fırat Aydınus, 10 gün önce Vodafone Park'ta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı. MHK'nın Bülent Yıldırım'ı Kadıköy'deki derbide görevlendirme ihtimali çok yüksek olduğu için Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde Halil Umut Meler öne çıkıyor.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:31
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İnsan sevdiğine kızar
Toplam 3
Yorum
MİLLİ KAÇAK VOLKAN DA GS YA ÇOK KIZIYOR. İNSAN SEVDİĞİNE ÇOK KIZARSA.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
FB' Lİ Bu Aykut hoca Şampiyon falan olamayız. Adamda takıma ve tribüne enerji verecek bir görüntü yok bir kere. Bu sefer yeniliriz bence.
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Oranlar açıklandı! Derbinin favorisi kim?
Toplam 18
Yorum
Mert Pozisyon gereği olabilecek yüze ufacık bir el değmesinde, rakibine kart gösterilmesi için kendisini yere atıp kıvrananlara kart gösterilmel
Derbinin hakemi kim olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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