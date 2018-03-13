Fenerbahçe tur için sahada – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    tur için sahada

    Fenerbahçe tur için sahada

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında, yarın Macar ekibi Sopron Basket'le deplasmanda Dörtlü Final'e kalmak için mücadele edecek.

    Macaristan'ın Sopron şehrinde Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

    Toplam iki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 60-55 kazanmıştı. 'da rakibi karşısında avantajını kullanamayan , sahadan 78-72 yenik ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi.

    Bu karşılaşmayı kazanan takım, Yakın Doğu Üniversitesi, ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalacak son takım olacak.

    Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda üst üste 7. kez son dört takım arasına kalacak.

    Sarı-lacivertli takım, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014'te düzenlenen Sekizli Finaller'de yer almış ve iki kez ikinci, bir kez de dördüncü olmuştu.

    Son 3 sezondur düzenlenen Dörtlü Final'e de kalan Fenerbahçe, bu dönemde ise birer kez ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştı.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:40
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