Fenerbahçe tur için sahada

Macaristan'ın Sopron şehrinde Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Toplam iki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 60-55 kazanmıştı. İstanbul'da rakibi karşısında avantajını kullanamayan Fenerbahçe, sahadan 78-72 yenik ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalacak son takım olacak.

Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda üst üste 7. kez son dört takım arasına kalacak.

Sarı-lacivertli takım, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014'te düzenlenen Sekizli Finaller'de yer almış ve iki kez ikinci, bir kez de dördüncü olmuştu.

Son 3 sezondur düzenlenen Dörtlü Final'e de kalan Fenerbahçe, bu dönemde ise birer kez ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştı.