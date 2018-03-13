Fenerbahçe tur için sahada
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü ve son maçında, yarın Macar ekibi Sopron Basket'le deplasmanda Dörtlü Final'e kalmak için mücadele edecek.
Macaristan'ın Sopron şehrinde Novomatic Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Toplam iki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 60-55 kazanmıştı. İstanbul'da rakibi karşısında avantajını kullanamayan Fenerbahçe, sahadan 78-72 yenik ayrıldı ve seride durum 1-1'e geldi.
Bu karşılaşmayı kazanan takım, Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalacak son takım olacak.
Fenerbahçe, rakibini geçmesi durumunda üst üste 7. kez son dört takım arasına kalacak.
Sarı-lacivertli takım, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014'te düzenlenen Sekizli Finaller'de yer almış ve iki kez ikinci, bir kez de dördüncü olmuştu.
Son 3 sezondur düzenlenen Dörtlü Final'e de kalan Fenerbahçe, bu dönemde ise birer kez ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer almıştı.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:40
-
Kocaman'dan Volkan itirafı
Toplam 3
Yorum
hasta fenerli Hangi yapıya zarar vermeyeceksin yapımı var. planları yapıyoruz diyorsun. Daha plan halindesin, ze zaman uygulamaya geçicez lig bitti hocam
-
Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 3
Yorum
tiner evet hocam doğru bildin VEBA hemde TİNER VEBASI
-
G.Saray bitti demeden bitmez
Toplam 1
Yorum
prim canavari gelsin paralar.
Fenerbahçe tur için sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.