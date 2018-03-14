Kaf-Kaf ve M.Piyango sahnede – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Kaf-Kaf ve M.Piyango sahnede

    Kaf-Kaf ve M.Piyango sahnede
    , FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında bugün 20.00'de Karşıyaka Salonu'nda ekibi PAO K ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızılılar, rakibine geçen hafta 74-68 yenilmişti. Voleybol CEV 'nda ise Maliye Piyango, yarı final ilk maçında bugün 22.00'de odeplasmanda Ravenna ile kapışacak.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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