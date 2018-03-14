Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Alman takımı medi Bayreuth'la 84-84 berabere kalarak kupaya veda etti.
Siyah-beyazlı ekip, ilk karşılaşmayı deplasmanda 81-76 kaybetmişti.
Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk ekip 16-11 önde geçti. Savunmada istediği tempoyu çeyrek boyu yakalayamayan Beşiktaş Sompo Japan, Diebler'in son saniye üçlüğüne rağmen ilk periyodu medi Bayreuth karşısında 20-18 geride tamamladı.
İkinci çeyreğe Weems ve Lalanne'nin üç sayılık basketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 13. dakikayı 26-24 önde bitirdi. Periyodun genelinde savunma ve hücum ribauntlarında etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Clark'ın isabetli dış atışıyla 18. dakikada skoru 37-31 yaptı. Siyah-beyazlılar, Robinson ve York'un üçlüklerine engel olamasa da medi Bayreuth karşısında soyunma odasına 39-37 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla başlayan medi Bayreuth, 23. dakikayı 46-45 önde geçti. Hücumda Adams ve Sertaç Şanlı'yla tempoyu artırmaya çalışan siyah-beyazlılar, pota altında rakibini durduramadı ve 28. dakikaya 55-52 geride girdi. Beşiktaş, York'la dış atışlarda isabet bulan medi Bayreuth'a Strawberry ile karşılık verse de son periyoda 63-59 geride girdi.
Dördüncü çeyreğe Marei ve Brooks'un sayılarıyla etkili başlayan medi Bayreuth, 33. dakikaya 70-62 üstün girdi. Taraftarının da desteğini arkasına alan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry, Weems ve Clark'ın basketleriyle hücumda ritmini bularak 35. dakika biterken 71-70 öne geçti. Alman temsilcisi, hücumda üst üste top kayıpları yapan siyah-beyazlılar karşısında Linhart'ın üçlüğüyle 37. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Beşiktaş, Strawberry, Lalanne ve Adams'la oyunda üstünlüğü eline almaya çalışsa da başarılı olamadı ve mücadele 84-84 beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri birlikte izledi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gentian Cici (Arnavutluk), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 9, Strawberry 23, Erkan Veyseloğlu, Clark 13, Sertaç Şanlı 6, Diebler 3, Lalanne 18, Kenan Sipahi, Weems 12
medi Bayreuth: York 17, Robinson 9, Linhart 14, Brooks 12, Seiferth 8, Wachalski 2, Cox 4, Amaize, Doreth 3, Marei 15
1. Periyot: 18-20
Devre: 39-37
3. Periyot: 59-63
Beş faulle çıkanlar: 39.35 Jon Diebler ve 39.56 Kyle Weems (Beşiktaş Sompo Japan)
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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Bu vebalı bir durum mu?
Toplam 18
Yorum
bir bjk.li beşiktaşlı ise bir kişi doğru yolu bulmuş demektir..bunda ne vebası olabilir ki. başımızın üzerin de yeri var..saygılarımla.
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