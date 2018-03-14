Pınar Karşıyaka da turladı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    da turladı

    Pınar Karşıyaka da turladı

    Başantrenörü Trifunovic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçından sonra açıklamalarda bulundu.

    FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Yunanistan temsilcisi 'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdıran 'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "İlk maçtaki 19 sayılık farkı 6'ya indirmemiz tur için en önemli detay oldu." dedi.

    Trifunovic, PAOK maçının ardından katıldığı basın toplantısında, oyuncularına, teknik ekibine ve güzel atmosfer oluşturan taraftarlara teşekkür etti.

    Oyuncularına ilk maçtaki 6 sayılık farkın çok önemli olmadığını söylediğini aktaran Trifunovic, "İlk maçtaki 19 sayılık farkı 6'ya indirmemiz tur için en önemli detay oldu. Defanstan geri adım atmadık, kontrolü PAOK'a bırakmadık. Maçı kazanmasını bildik. Yarından itibaren Eskişehir Basket maçına hazırlanacağız." diye konuştu.

    PAOK CEPHESİ

    PAOK Başantrenörü Ilias Papatheodorou da Pınar Karşıyaka'yı tebrik ederek üçüncü periyotta iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

    Son periyotta üst üste hatalar yaptıklarını kaydeden Papatheodorou, "Son periyotta hücumda istediğim tempoyu yakalayamadık ve mağlup olduk. Oyuncularımı gösterdiği efordan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:12
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