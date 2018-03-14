Banvit son 8'de!

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Banvit, Fransız temsilcisi Nanterre 92'yi baştan sona üstün oynadığı maçta 73-64 yenerek rövanşı vermedi ve FIBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu'na kaldı.



İlk periyodun ilk 5 dakikasında Banvit'in hücumlardan sık sık geri dönmesini değerlendiren Nanterre 92 ilk 5 dakikayı Jones ve Schaffartzik'nin basketleriyle 4-6 önde geçti. Karşılıklı basketler sonunda ilk periyodu konuk ekip Vidmar ve Taylor basketlerine rağmen 12-15 önde bitirdi.



İkinci periyoda konuk ekip Schaffartzik ile 3 sayılık basketiyle başlayınca (12-18) Banvit mola aldı. Mola sonrası Banvit genç yıldız oyuncusu Şehmuz'la başarılı oldu:14-18. 15'inci dakikada Kulig ile 23-22 öne geçti. Taraftarın yoğun desteği sonunda Banvit giderek hızlanmaya başladı ve Thomas'ın 3 sayılık basketi (25-22) konuk ekibe mola aldırdı. Mola sonrası pota altında zorlamalı turnikesi Jones ile konuk ekip skor üretmeye başladı. Ancak Thomas ardı ardına basketleriyle bitime 2.25 dakika kala Banvit farkı giderek açmaya başladı:32-24. Devre, Schaffartzik ve Thomas'ın karşılıklı faul atışlarından sonra Banvit'in 39-30 üstünlüğüyle bitti.



Üçüncü periyoda Banvit Vıdmar'a başladı. Konuk Fransız ekibi Shuler dış atıştan 2 kez cevap verdi.40-36 26 dakikaya 10 sayılık farkla giren (48-38) Banvit savunmasını giderek sertleştirince Jones dış atıştan skor üreterek farkı 5 sayıya indirdi:48-43 Karşılaşmanın 39'üncü dakikasında Jones ve Thomas karşılıklı basketleriyle 53-48 önde götürdüğü 3. periyodu Kulig'in türnikesi sonunda Banvit 55-50 önde bitirdi.



Dördüncü periyodun ilk dakikalarında her iki ekipte hücumlardan boş dönmeye başladı. İlk basket 32. dakika da Şehmuz ile geldi:57-50. Taylor asistini Kulıg pota altında 9 sayılık farka ulaştı: 59-50 Karşılaşmanın sona ermesine 5.51 dakika kala İzmir Marşı'yıla coşan Banvit farkı giderek açmaya ve FİBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turuna giden yolu açmaya başladı. Bitime 4 dakika kala Banvit 10 sayılık farkı daha açmak için hızlı hücumlarını sıklaştırdı ve Rautıns ile dış atıştan hemen ardından Thomas ile skor: 69-54 Konuk Fransız ekibi Nanterre 92 bitime 2 dakika kala Tchouaffe ve Aminu ile art arda basketleri (69-58) Banvit'e mola aldırdı. Mola sonrası son 2 dakikada fazla sayı imkanı vermeyen Banvit karşılaşmadan 73-64 galip gelerek rövanşı vermedi ve FİBA Şampiyonlar Ligi Son 8 Turu'na kaldı.

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Vicente Bulto (xxx), Andris Aunkrogers (xxx), Petar Obradovic (xxx)

BANVİT: Thomas 15 (xxx), Şehmuz 6 (xxx), Kulig 15 (xxx), Erkin (?) , Vidmar 9 (xxx), Rautins 11 (xxx), Rıdvan 2 (xx), Taylor 5 (xxx), Caloiaro 8 (xxx), Berge 2 (xx)

NANTERRE: 92: Aminu 2 (x), Konate 3 (x), Shuler 8 (xx), Schaffartzik 15 (xxx), Invernizzi 2 (xx), Tchoaffe 2 (xx), Jones 18 (xxx), Pansa (x), Wilson 10 (xx), Ducteil 4 (xx)

1'İNCİ PERİYOT: 12-15

İLK YARI: 39-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-50

5 FAUL ALAN: 33.18 Şehmuz (Banvit)