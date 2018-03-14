Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu

Basketbol'da, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 İspanyol ekibin eşleşmesinde Iberostar Tenerife'yi eleyen UCAM Murcia, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Son 16 turu ilk maçında evinde Iberostar Tenerife'ye 71-66 mağlup olan UCAM Murcia, rövanşta rakibine 83-72'lik üstünlük sağladı. Geçen senenin şampiyonunu saf dışı bırakan UCAM Murcia, bu sonuçla yükseldiği çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi ile çeyrek final ilk maçını 27-28 Mart'ta İzmir'de, rövanşı ise 3-4 Nisan'da İspanya'da oynayacak.

Normal sezonda (A) Grubu'nda UCAM Murcia ile mücadele eden Pınar Karşıyaka, her 2 maçta da rakibini mağlup etmişti.