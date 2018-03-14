Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu
FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 İspanyol ekibin eşleşmesinde Iberostar Tenerife'yi saf dışı bırakan UCAM Murcia, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti
Basketbol'da, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 İspanyol ekibin eşleşmesinde Iberostar Tenerife'yi eleyen UCAM Murcia, çeyrek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.
Son 16 turu ilk maçında evinde Iberostar Tenerife'ye 71-66 mağlup olan UCAM Murcia, rövanşta rakibine 83-72'lik üstünlük sağladı. Geçen senenin şampiyonunu saf dışı bırakan UCAM Murcia, bu sonuçla yükseldiği çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.
Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi ile çeyrek final ilk maçını 27-28 Mart'ta İzmir'de, rövanşı ise 3-4 Nisan'da İspanya'da oynayacak.
Normal sezonda (A) Grubu'nda UCAM Murcia ile mücadele eden Pınar Karşıyaka, her 2 maçta da rakibini mağlup etmişti.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
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