Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'nın rakibi belli oldu

    Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu

    FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 İspanyol ekibin eşleşmesinde 'yi saf dışı bırakan Murcia, çeyrek finalde ile eşleşti

    'da, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2 İspanyol ekibin eşleşmesinde 'yi eleyen Murcia, çeyrek finalde 'nın rakibi oldu.

    Son 16 turu ilk maçında evinde Iberostar Tenerife'ye 71-66 mağlup olan UCAM Murcia, rövanşta rakibine 83-72'lik üstünlük sağladı. Geçen senenin şampiyonunu saf dışı bırakan UCAM Murcia, bu sonuçla yükseldiği çeyrek finalde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

    Pınar Karşıyaka, İspanyol ekibi ile çeyrek final ilk maçını 27-28 Mart'ta İzmir'de, rövanşı ise 3-4 Nisan'da 'da oynayacak.

    Normal sezonda (A) Grubu'nda UCAM Murcia ile mücadele eden Pınar Karşıyaka, her 2 maçta da rakibini mağlup etmişti.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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