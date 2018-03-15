Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçını Javor yönetecek – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Doğuş - CSKA Moskova maçını Javor yönetecek

    Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçını Javor yönetecek

    Doğuş, THY Euroleague'in 26. haftasında yarın evinde lider CSKA Moskova ile mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem yönetecek. Damir Javor'un maça atanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar karara büyük tepki gösterdi.

    THY Euroleague'in 26. haftasında Doğuş, yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-lacivertliler, 18 galibiyet ve averajla üçüncü sırada yer alırken, Moskova ise 20 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

    14. RANDEVU
    Fenerbahçe ile CSKA Moskova, bugüne kadar Euroleague'de 13 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 6 kez sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılırken, Rus ekibi ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçta gülen taraf 95-93'lük skorla Fenerbahçe olmuştu.
    İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), (Slovenya) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.



    ATAMAYA BÜYÜK TEPKİ
    Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçına atanan Damir Javor, Berlin'deki Final Four'da CSKA - Fenerbahçe maçını yönetmişti. Javor verdiği skandal kararlarla tartışma konusu olmuştu. Hakemin açıklanmasının ardından Sarı Lacivertliler, bu isme büyük tepki gösterdi. Damir Javor ismi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:09
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