Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçını Javor yönetecek
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 26. haftasında yarın evinde lider CSKA Moskova ile mücadele edecek. Karşılaşmayı hakem Damir Javor yönetecek. Damir Javor'un maça atanmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar karara büyük tepki gösterdi.
14. RANDEVU
Fenerbahçe ile CSKA Moskova, bugüne kadar Euroleague'de 13 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 6 kez sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılırken, Rus ekibi ise 7 kez rakibini mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rusya'da oynanan maçta gülen taraf 95-93'lük skorla Fenerbahçe olmuştu.
İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Damir Javor (Slovenya) ve Carmelo Paternico (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.
ATAMAYA BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçına atanan Damir Javor, Berlin'deki Final Four'da CSKA - Fenerbahçe maçını yönetmişti. Javor verdiği skandal kararlarla tartışma konusu olmuştu. Hakemin açıklanmasının ardından Sarı Lacivertliler, bu isme büyük tepki gösterdi. Damir Javor ismi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:09
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
bjk smokie :) balıkesire kiraladığımız sedat şahintürk 6 gol 4 asist yapmış süratli çalım var şut var seneye banko lensi q7yi banko keser ! ;) ;) ;) ;) ;)
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
menteş korucan Galatasaray UEFA ve Süper Kupayı kaldırırken ne devleri eledi hala belleklerde ancak Beşiktaş Bayern'e her iki karşılaşmada da yenildi.YAZIK
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basaksehir'le cikisa baslar, sampiyonluk turunu attiktan sonrada durur !
Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova maçını Javor yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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