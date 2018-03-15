Halit Deringör son yolculuğuna uğurlanıyor

Tesislerdeki Sporcu Anıtı önünde düzenlenen cenaze törenine; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, yöneticiler, eski sporcular, Deringör ailesinin fertleri, sevenleri ve yakınları katıldı. Törende konuşan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ogün Altıparmak, Halit Deringör ile ilgili anılarını anlattı.



?Fenerbahçeli olmanın büyük bir şeref olduğunun ve 55 senedir bu şerefi yaşadığını dile getiren Altıparmak, "1963'te Fenerbahçe'ye geldikten sonra hepsiyle tanıştım ve ne kadar mühim insanlar olduklarını gördüm. Onların içinde de bizlere hem teknik direktörlük hem de menajerlik yapmış Halit Ağabeyimle 1963-64 sezonunda Beşiktaş'ın 7 puan gerisindeyken tanıştık. Bizi Macar hocanın elinden aldı ve bir araya getirdi. Yaptığı şey motivasyon düzenlemesiydi, bizi hep motive ederdi. Beşiktaş'ı yendik ve ardından Beşiktaş 3 maç üst üste mağlup oldu ve o sene 1963-64 senesinde Fenerbahçeli olduk. Halit ağabeyi iş hayatında da tanıdım. Böyle dürüst, namuslu insana az rastladım. Atatürk'ün söylediği şu söz çok önemlidir: 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' Halit ağabey de öyle sporcuydu ve bizi de öyle yapmaya gayret etti. Ahirete gönderiyoruz. Toprağı bol olsun. Bütün haklarımız helal olsun" dedi.



Birlik ve beraberliğe de vurgu yapan Altıparmak, "Fenerbahçe'nin enteresan günler yaşadığını görüyoruz. Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştılar, Fenerbahçe'yi ele geçiremediler. Bu hafta Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Buradan Fenerbahçelilere de Galatasaraylılara da sesleniyorum. Halit Ağabeyin en yakın arkadaşı kimdi biliyor musunuz? Galatasaraylı Reha ve Bülent Eken kardeşler. Birlik, beraberlik, kardeşlik vardı. Lütfen aklınızı başınıza alın ve Türkiye'yi bu tehlikeden kurtarın. Efendilik yapın, layık olan şampiyon olsun, layık olan galip gelsin" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise, "Yine üzüntülü bir günde bir araya geldik. Bugün iki ayrı cenazemiz var. Biri Kulübümüzün en eski üyelerinden, Türk Futboluna ve Fenerbahçe Futboluna büyük emekleri geçmiş değerli bir büyüğümüz merhum Halit Deringör'ü kaybettik, onun için buradayız. Diğer bir kaybımız, Fenerbahçe'de atletizm sporunda bulunmuş, hukukçu, hakim, Yüksek Divan Kurulu eski Başkanlarımızdan merhum Sezai Aytan. Her ikisi de Fenerbahçe'de değişik unvanlarla Fenerbahçe tarihine adını yazdırmış değerli kahraman üyelerimiz. Acılarını yaşıyoruz ama Fenerbahçe hep ayakta dimdik durmaya devam ediyor. Allah'tan her ikisine de rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.



Merhum Halit Deringör'ün cenazesi, bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nden öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.