Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!

İNANILMAZ TESADÜF

2012 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 2-2 sona ermiş ve sarı-kırmızılılar galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşmıştı. Bu hafta oynanacak derbinin 2-2 sona ermesi durumunda da gerçekten inanılmaz bir rastlantı ortaya çıkacak.

NEREDEYSE HER ŞEY AYNI!

İşte bu hafta oynanacak maçla 6 yıl önce oynanan maçı ilginç kılan bilgiler.

2012'DEKİ MAÇ

Maçın oynandığı yer: Kadıköy

Maçın oynandığı tarih: 17 Mart 2012

Maçın oynandığı gün: Cumartesi

Maçın hakemi: Bülent Yıldırım

Teknik direktörler: Aykut Kocaman-Fatih Terim

İddia oranları:

Fenerbahçe'nin galibiyeti 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray'In galibiyeti: 2.65

2018'DEKİ MAÇ

Maçın oynandığı yer: Kadıköy

Maçın oynandığı tarih: 17 Mart 2018

Maçın oynandığı gün: Cumartesi

Maçın hakemi: Bülent Yıldırım

Teknik direktörler: Aykut Kocaman-Fatih Terim

İddia oranları:

Fenerbahçe'nin galibiyeti 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray'In galibiyeti: 2.65