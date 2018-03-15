Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse! – Fotomaç – 15 Mart 2018
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HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
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    Bilim kurgu filmi gibi: Ya biterse!

    Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!

    Cumartesi günü oynanacak - maçı bu kez oynanmadan gündem oldu!

    İNANILMAZ TESADÜF
    2012 yılında 'de oynanan - maçı sona ermiş ve sarı-kırmızılılar galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşmıştı. Bu hafta oynanacak derbinin 2-2 sona ermesi durumunda da gerçekten inanılmaz bir rastlantı ortaya çıkacak.

    NEREDEYSE HER ŞEY AYNI!
    İşte bu hafta oynanacak maçla 6 yıl önce oynanan maçı ilginç kılan bilgiler.

    2012'DEKİ MAÇ
    Maçın oynandığı yer: Kadıköy
    Maçın oynandığı tarih: 17 Mart 2012
    Maçın oynandığı gün: Cumartesi
    Maçın hakemi: Bülent Yıldırım
    Teknik direktörler: Aykut Kocaman-Fatih Terim
    İddia oranları:
    Fenerbahçe'nin galibiyeti 2.00
    Beraberlik: 3.10
    Galatasaray'In galibiyeti: 2.65

    2018'DEKİ MAÇ
    Maçın oynandığı yer: Kadıköy
    Maçın oynandığı tarih: 17 Mart 2018
    Maçın oynandığı gün: Cumartesi
    Maçın hakemi: Bülent Yıldırım
    Teknik direktörler: Aykut Kocaman-Fatih Terim
    İddia oranları:
    Fenerbahçe'nin galibiyeti 2.00
    Beraberlik: 3.10
    Galatasaray'In galibiyeti: 2.65

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:52
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