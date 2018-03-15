Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
17 Mart Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı bu kez oynanmadan gündem oldu!
İNANILMAZ TESADÜF
2012 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçı 2-2 sona ermiş ve sarı-kırmızılılar galibiyet hasretine son vermeye çok yaklaşmıştı. Bu hafta oynanacak derbinin 2-2 sona ermesi durumunda da gerçekten inanılmaz bir rastlantı ortaya çıkacak.
NEREDEYSE HER ŞEY AYNI!
İşte bu hafta oynanacak maçla 6 yıl önce oynanan maçı ilginç kılan bilgiler.
2012'DEKİ MAÇ
Maçın oynandığı yer: Kadıköy
Maçın oynandığı tarih: 17 Mart 2012
Maçın oynandığı gün: Cumartesi
Maçın hakemi: Bülent Yıldırım
Teknik direktörler: Aykut Kocaman-Fatih Terim
İddia oranları:
Fenerbahçe'nin galibiyeti 2.00
Beraberlik: 3.10
Galatasaray'In galibiyeti: 2.65
2018'DEKİ MAÇ
Maçın oynandığı yer: Kadıköy
Maçın oynandığı tarih: 17 Mart 2018
Maçın oynandığı gün: Cumartesi
Maçın hakemi: Bülent Yıldırım
Teknik direktörler: Aykut Kocaman-Fatih Terim
İddia oranları:
Fenerbahçe'nin galibiyeti 2.00
Beraberlik: 3.10
Galatasaray'In galibiyeti: 2.65
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:52
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
bjk smokie :) balıkesire kiraladığımız sedat şahintürk 6 gol 4 asist yapmış süratli çalım var şut var seneye banko lensi q7yi banko keser ! ;) ;) ;) ;) ;)
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
menteş korucan Galatasaray UEFA ve Süper Kupayı kaldırırken ne devleri eledi hala belleklerde ancak Beşiktaş Bayern'e her iki karşılaşmada da yenildi.YAZIK
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basaksehir'le cikisa baslar, sampiyonluk turunu attiktan sonrada durur !
Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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