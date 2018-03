KARDEMİR Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin, kulübün 145 milyon TL borcunun olduğunu, sezon sonuna kadar toplanabilecek olan 36 puan karşılığında alınacak paranın ise temlikli olduğunu belirterek, ''Biz bu parayı yaklaşık 2 milyon 250 bin TL'yi şu anda kullanamıyoruz. Ancak bizim aldığımız her puan borcumuzdan düşüyor'' dedi.



Başkan Aytekin, yarın akşam sahalarında oynayacakları Osmanlıspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.



Aytekin şu ifadeleri kullandı;

''Osmanlıspor maçında şeytanın bacağını kıracağız. 3 puanla tanışacağız. Bu futbolcularda bir beklenti haline geldi ve artık çıkış yapmak istiyorlar. Onlara gereken desteği veriyoruz. Osmanlıspor maçında galip gelmek istiyoruz.''



"ALDIĞIMIZ HER PUAN BORCUMUZDAN DÜŞÜYOR"

Kulübün 145 milyon TL borcunun olduğunu, sezon sonuna kadar toplanabilecek olan 36 puan karşılığında alınacak paranın temlikli olduğuna dikkat çeken Aytekin, ''Biz bu parayı yaklaşık 2 milyon 250 bin TL'yi şu anda kullanamıyoruz. Ancak bizim aldığımız her puan borcumuzdan düşüyor. Her puanın karşılığı olan para borcumuzdan düştüğü için önümüzdeki yılın yapılanmasında bu karşımıza çıkacak. Puanlar almamızın borcumuzun azalması yönünde çok faydası var. Kazanabildiğimiz kadar puan diyorum her zaman. O yüzden de her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bize dönüşü olacak puanlar almak istiyoruz. Onun için çalışıyoruz ve futbolcularımıza bunu anlatıyoruz. Tamam para alındı kullanıldı ama önümüzdeki sene karşımıza çıkmasın diye her maça puan almak için çıkıyoruz'' dedi.



'BİZ SPORTİF VE EKONOMİK OLAYLARA ODAKLANDIK'

Kendilerinden önceki dönem için kulüp hesaplarında yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporun yargıya intikal ettiğini açıklayan Aytekin, ''Bu rapor savcılıkta, emniyette ve valilikte var. Zaten geldiğim günden beri aynı şeyler konuşuluyor. Kulübün borçlandırıldığı, bunlar hep aynı şeyler. Yargıya intikal etmiş bir durum var. Her şey yargıda inceleniyor, iddialar var. Bu konuda ben yorum yapamıyorum. Olay çünkü savcılığa intikal etmiş, sürece ve Kardemir Karabükspor'a zarar vermemek için, gerçekten marka değerimizi düşürüyoruz. Önümüzde yapmamız gereken işler var. Yargı nihai kararı verecektir. Biz sportif ve ekonomik olaylara odaklandık, çözmemiz gereken ana sorun o'' diye konuştu.



'EN FAZLA MENAJERLİK ÜCRETİ ÖDEYEN FENERBAHÇE, SONRA BİZ VARIZ'

Diğer kulüplerde yaşanan sorunların kendilerinde de yaşandığına işaret eden Aytekin, şöyle devam etti:

"Biz de onlara çözüm bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Diğer 4 büyük takımın durumları bizden daha kötü. Ama bizim gibi orta ölçekli nüfusa sahip olan Anadolu şehirlerinde ortalamaya bakarak bizim kulübümüzün durumu çok da kötü değil. Şehir el ele verirse biz bu yükün altından kalkarız. Bizim tek amacımız var transfer yasağı gelmemesi. Şu anda ona odaklanıyoruz. Yolbulan ailesine 67 milyon 500 bin lira, giden, anlaşma yaptığımız futbolcular, piyasa borçlarımız yaklaşık 80-90 milyon civarında. Kardemir Karabükspor'un en fazla menajer ücreti veren takımlardan birisi. Yaklaşık 6 milyon 300 bin TL menajerlik ücretimiz var. Bu konu zaten hep gündemdeydi. Bu konuda böyle bir zaafımız var. en fazla menajerlik ücreti ödeyen ikinci ya da üçüncü kulübüz diye biliyorum. Fenerbahçe var sonra biz varız. O resmi kaynaklarda da var" şeklinde konuştu.