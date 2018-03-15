Gomis derbiye özel hazırlanıyor
Galatasaray'ın golcüsü Gomis, takımla çalışmalarının yanı sıra Fenerbahçe derbisi için antrenörüyle özel hazırlıklar yapıyor.
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