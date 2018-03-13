Giresun’da Bynum gönderildi – Fotomaç – 13 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Giresun’da Bynum gönderildi

    Giresun’da Bynum gönderildi
    Tahincioğlu Süper Ligi ekibi Yeşilgiresun Belediyespor, ocak ayında kadrosuna kattığı Will Bynum ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Son maçlarda kadroya giremeyen ABD'li oyun kurucu; 3 maçta 9,3 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist ortalamaları yakaaldı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresun’da Bynum gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN