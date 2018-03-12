FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

    Türkiye'den Banvit, ve 'nın yoluna devam ettiği Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak.

    Banvit'in Fransa'nın Nanterre 92, 'ın Almanya'nın medi Bayreuth ve 'nın Yunanistan'ın PAOK takımıyla mücadele ettiği son 16 turunda, rakiplerini saf dışı bırakacaklar çeyrek finalde yer alacak.

    Türk temsilcilerin rövanş maçlarını evlerinde oynayacağı son 16 turunda, ilk maçta medi Bayreuth'a 81-76 mağlup olan rakibiyle yarın karşılaşacak. PAOK deplasmanından 74-68'lik mağlubiyetle dönen ile Nanterre 92'yi 74-66 yenen Banvit, rövanş maçlarına 14 Mart Çarşamba günü çıkacak.

    Son 16 turunda ilk maçların sonuçları ve rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

    PAOK - : 74-68

    Stelmet Enea Zielona (Polonya) - Monaco (Fransa): 82-84

    Neptunas (Litvanya) - Strasbourg (Fransa): 73-68

    AEK (Yunanistan) - CEZ Nymburk (Çekya): 88-98

    Medi Bayreuth - : 81-76

    EWE Baskets (Almanya) - MHP Riesen (Almanya): 63-88

    Nanterre 92 - Banvit: 66-74

    UCAM Murcia (İspanya) - Iberostar (İspanya): 66-71

    RÖVANŞ PROGRAMI

    Yarın:

    20.00 Beşiktaş Sompo Japan - medi Bayreuth

    22.00 MHP Riesen - EWE Baskets

    22.30 Monaco - Stelmet Enea Zielona

    14 Mart Çarşamba:

    20.00 Pınar Karşıyaka - PAOK

    20.00 Banvit - Nanterre 92

    20.30 CEZ Nymburk - AEK

    22.30 Iberostar - UCAM Murcia

    22.30 Strasbourg - Neptunas

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:36
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