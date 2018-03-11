Karşıyaka'da kazanan Fenerbahçe – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Karşıyaka'da kazanan

    Karşıyaka'da kazanan Fenerbahçe

    : : 69 - Doğuş: 74

    'nin 20. hafta karşılaşmasında 'ya konuk olan Doğuş, rakibini 74-69 mağlup etti.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:09
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