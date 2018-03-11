Kazanan Anadolu Efes – Fotomaç – 11 Mart 2018
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HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kazanan

    Kazanan Anadolu Efes

    : : 98 - : 91

    'nin 20. haftasında , sahasında karşılaştığı 'u 98-91'lik sonuçla mağlup etti.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:56
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