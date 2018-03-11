Daçka'dan Beşiktaş galibiyeti – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Daçka'dan Beşiktaş galibiyeti

    Daçka'dan Beşiktaş galibiyeti

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta karşılaşmasında , sahasında 'ı 74-67 mağlup etti.

    Bu sonuçla, yeşil-siyahlılar 13. galibiyetini alırken, konuk ekip ise 6. kez mağlup oldu.

    Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını , Strawberry, Adams ve Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla 8-5 önde geçti. Kidd'in oyuna dahil olmasıyla hücumda tempoyu artıran , ilk periyodu 18-17 önde tamamladı.

    İkinci çeyrek Wilbekin ve Strawberry'nin karşılıklı üçlükleriyle başlarken, Johnson ile boyalı alanda etkili olan yeşil-siyahlılar, 14. dakikayı 25-20 üstünlükle geçti. Hücumda ritmini bulan Beşiktaş Sompo Japan, Weems, Clark ve Adams'ın art arda attığı basketlerle 17. dakikada eşitliği sağladı: 30-30. Wilbekin'le toparlanan Darüşşafaka, savunma sertliğini bir türlü artıramayan siyah-beyazlılar karşısında soyunma odasına 38-32 önde girdi.

    İkinci yarıya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 10-0'lık seri yakalayarak 26. dakikada öne geçti: 45-43. Oldukça çekişmeli geçen üçüncü periyodu Darüşşafaka, Johnson'ın 2 saniye kala bulduğu basketle siyah-beyazlılar karşısında 50-49 önde bitirdi.

    Dördüncü çeyreğe Wilbekin'in üst üste bulduğu 3 sayılık üç isabetle başlayan yeşil-siyahlılar, 32. dakikayı 59-51 önde geçti. Clark, Lalanne ve Strawberry'le hücumda toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, 36. dakikada farkı 3'e indirdi: 61-58. Darüşşafaka, Wilbekin'i durdurmakta zorlanan siyah-beyazlılar karşısında 37. dakikada farkı 10 sayıya (68-58) çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry ve Adams'ın basketleriyle oyuna tutunmaya çalışsa da Darüşşafaka, ortada kalan topta sayı bulan Cummings'le son 42 saniyeye 71-64 üstün girdi. Strawberry'nin üç sayılık basketine serbest atış noktasından Wilbekin'in sayılarıyla cevap veren Darüşşafaka, maçı 74-67 kazandı.

    Bu arada, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı 88-84 kaybeden yeşil-siyahlılar, mücadeleyi 7 sayı farkla kazanarak ikili averajda üstünlüğü eline geçirdi.

    Öte yandan, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcuları Cyle Larin ve da karşılaşmayı aileleriyle birlikte izledi.

    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:41
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