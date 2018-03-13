Volkan'ın yerine Harun! İşte transfer gerçekleri... – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Volkan'ın yerine Harun! İşte transfer gerçekleri...

    Volkan'ın yerine Harun! İşte transfer gerçekleri...

    , 'un başarılı kalecisi ile anlaştı. , Volkan’a “Ayrılık” kararını iletti. Kocaman,“Olmaz, kaptanla devam edeceğim” dedi ve planlar değişti.

    F.Bahçe Teknik Direktörü , kupadaki derbisinde gördüğü gereksiz kırmızı kart nedeniyle çok sinirlendiği 'e maçında kaleyi teslim etti. Kaptan, kalesine gelen toplam 6 isabetli şutu da kurtararak adeta maçın kahramanı oldu. Gösterdiği bu performansıyla da takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı yaptı. Deneyimli file bekçisi 16. maçında 5. kez kalesinde gol görmedi. Malatya maçında sürpriz bir karara imza atan Kocaman'ın sezon başında Volkan'ın takımdan gönderilmesine engel olduğu da ortaya çıktı.

    DEV BULUŞMA KALAMIŞ'TA YAPILDI
    Akşam'ın haberine göre; Aykut Kocaman, sezon başında takımda kalanları ve gidenleri belirlemek için yönetici ile 'ta bir araya geldi. Volkan Demirel gidecekler arasındaydı. Bursa'nın kaptanı kadroya dahil edilecekti. Harun'la ve 'la da anlaşılmıştı. Ali Yıldırım, Volkan'a da ayrılma kararını iletmişti. Bu karar sonrası 36 yaşındaki file bekçisi Aykut Kocaman ile görüşerek kalmak istediğini iletti. Kocaman, bu görüşmeden sonra Başkan 'a "Volkan'la devam etmek istiyorum" istediğinde bulundu. Bunun üzerine Harun'dan vazgeçildi ve Volkan'la yola devam kararı alındı.

    KOCAMAN VOLKAN'LA GÖRÜŞECEK
    Böylece takımda kalan Volkan son dönemde gösterdiği performansla takımını sırtlayan oyuncuların arasında yer aldı. Aykut Kocaman'ın cumartesi günü oynanacak derbi öncesi oyuncusuyla bir kez daha görüşme yaparak sinirlerine hakim olması konusunda uyarılarda bulunacağı öğrenildi. Kaptan ise G.Saray derbisi ile ilgili takım arkadaşlarına bir ritüel haline gelen uyarılarını tekrar edecek.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:32
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