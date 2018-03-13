Volkan'ın yerine Harun! İşte transfer gerçekleri...
Fenerbahçe, Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin ile anlaştı. Ali Yıldırım, Volkan’a “Ayrılık” kararını iletti. Kocaman,“Olmaz, kaptanla devam edeceğim” dedi ve planlar değişti.
F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, kupadaki Beşiktaş derbisinde gördüğü gereksiz kırmızı kart nedeniyle çok sinirlendiği Volkan Demirel'e Malatya maçında kaleyi teslim etti. Kaptan, kalesine gelen toplam 6 isabetli şutu da kurtararak adeta maçın kahramanı oldu. Gösterdiği bu performansıyla da takımına şampiyonluk yolunda büyük katkı yaptı. Deneyimli file bekçisi 16. maçında 5. kez kalesinde gol görmedi. Malatya maçında sürpriz bir karara imza atan Kocaman'ın sezon başında Volkan'ın takımdan gönderilmesine engel olduğu da ortaya çıktı.
DEV BULUŞMA KALAMIŞ'TA YAPILDI
Akşam'ın haberine göre; Aykut Kocaman, sezon başında takımda kalanları ve gidenleri belirlemek için yönetici Ali Yıldırım ile Kalamış'ta bir araya geldi. Volkan Demirel gidecekler arasındaydı. Bursa'nın kaptanı Harun Tekin kadroya dahil edilecekti. Harun'la ve Bursaspor'la da anlaşılmıştı. Ali Yıldırım, Volkan'a da ayrılma kararını iletmişti. Bu karar sonrası 36 yaşındaki file bekçisi Aykut Kocaman ile görüşerek kalmak istediğini iletti. Kocaman, bu görüşmeden sonra Başkan Aziz Yıldırım'a "Volkan'la devam etmek istiyorum" istediğinde bulundu. Bunun üzerine Harun'dan vazgeçildi ve Volkan'la yola devam kararı alındı.
KOCAMAN VOLKAN'LA GÖRÜŞECEK
Böylece takımda kalan Volkan son dönemde gösterdiği performansla takımını sırtlayan oyuncuların arasında yer aldı. Aykut Kocaman'ın cumartesi günü oynanacak derbi öncesi oyuncusuyla bir kez daha görüşme yaparak sinirlerine hakim olması konusunda uyarılarda bulunacağı öğrenildi. Kaptan ise G.Saray derbisi ile ilgili takım arkadaşlarına bir ritüel haline gelen uyarılarını tekrar edecek.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:32
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"Takıma ihanet etti"
Toplam 4
Yorum
çok biliyosun! herşeyi doğru bilen çılgın! yine konuştu. Bu atmasyon-konuşmalar takım-taraftar-oyuncu-kimsenin tasvip ettiği açıklamalar değil.
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 15
Yorum
melo gibiler melo ve arkadaşları senol ,Q7.pepe,hasan ses ,Fatih terim,taliska ve bu tipler bu tip insanlar asla iyi hatırlanmayacaklar
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Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Toplam 15
Yorum
oynadığı takım Türkiyenin en büyük Takımı ve sizin oralara gelemeyeceğiz başarılar elde etti
Volkan'ın yerine Harun! İşte transfer gerçekleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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