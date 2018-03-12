Zafere mecburuz – Fotomaç – 12 Mart 2018
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HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Zafere mecburuz

    Zafere mecburuz

    gereken bir maçtan çıktık. Şimdi her şey G.Saray maçı” diyen usta hoca, “Rakibimizi de sahamızda yenersek tekrar istediğimiz yere çıkmak için gücümüz olacak” ifadelerini kullandı

    Fenerbahçe , "Arka arkaya aldığımız mağlubiyetten sonra, üst gruptan ayrılma durumu söz konusuydu. Maça istediğimiz kuvvette başlayamadık. İlerleyen dakikalarda yavaş yavaş oyunu ileriye itmeye başladı. Golden sonra, oyun insiyatifi bizde kaldı. gerekiyordu. Artık her şey maçı..." diye konuştu. kazanmamız kolay değil! Sarı-lacivertli hoca, bu hafta oynanacak zorlu Galatasaray derbisinin kendileri için öneminden şu sözlerle bahsetti: "Galatasaray'ı yenmeyi başarırsak, bir kez daha istediğimiz yere çıkabilmek için bir hamle şansı daha olacak. Galatasaray'ı yenmeyi başaracağız." Mücadelenin hakemi 'ı da üstü kapalı olarak eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. İsmini zikretmeden... Kolay değil bizim maç kazanmamız, bunu bir kez daha gördük. Söylediklerim de manipüle ediliyor" yorumunu yaptı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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