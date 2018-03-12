Zafere mecburuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Arka arkaya aldığımız mağlubiyetten sonra, üst gruptan ayrılma durumu söz konusuydu. Maça istediğimiz kuvvette başlayamadık. İlerleyen dakikalarda yavaş yavaş oyunu ileriye itmeye başladı. Golden sonra, oyun insiyatifi bizde kaldı. Kazanmamız gerekiyordu. Artık her şey Galatasaray maçı..." diye konuştu. kazanmamız kolay değil! Sarı-lacivertli hoca, bu hafta oynanacak zorlu Galatasaray derbisinin kendileri için öneminden şu sözlerle bahsetti: "Galatasaray'ı yenmeyi başarırsak, bir kez daha istediğimiz yere çıkabilmek için bir hamle şansı daha olacak. Galatasaray'ı yenmeyi başaracağız." Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'ı da üstü kapalı olarak eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. İsmini zikretmeden... Kolay değil bizim maç kazanmamız, bunu bir kez daha gördük. Söylediklerim de manipüle ediliyor" yorumunu yaptı.

