Zafere mecburuz
“Kazanmamız gereken bir maçtan çıktık. Şimdi her şey G.Saray maçı” diyen usta hoca, “Rakibimizi de sahamızda yenersek tekrar istediğimiz yere çıkmak için gücümüz olacak” ifadelerini kullandı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Arka arkaya aldığımız mağlubiyetten sonra, üst gruptan ayrılma durumu söz konusuydu. Maça istediğimiz kuvvette başlayamadık. İlerleyen dakikalarda yavaş yavaş oyunu ileriye itmeye başladı. Golden sonra, oyun insiyatifi bizde kaldı. Kazanmamız gerekiyordu. Artık her şey Galatasaray maçı..." diye konuştu. kazanmamız kolay değil! Sarı-lacivertli hoca, bu hafta oynanacak zorlu Galatasaray derbisinin kendileri için öneminden şu sözlerle bahsetti: "Galatasaray'ı yenmeyi başarırsak, bir kez daha istediğimiz yere çıkabilmek için bir hamle şansı daha olacak. Galatasaray'ı yenmeyi başaracağız." Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'ı da üstü kapalı olarak eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, "Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. İsmini zikretmeden... Kolay değil bizim maç kazanmamız, bunu bir kez daha gördük. Söylediklerim de manipüle ediliyor" yorumunu yaptı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:49
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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