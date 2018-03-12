U21’ler uzatmada kazandı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’ler uzatmada kazandı

    <a href="/index/u21?id=80946d80-2269-4f11-ba83-3257c32067c2" class="" rel="tag">U21</a>’ler uzatmada kazandı
    Takımı, ligin 25. haftasında deplasmanda konuk olduğu Evkur 'u tek golle mağlup etti. Orduzu Pınarbaşı Sahası'nda oynanan maçta golü 90+3. dakikada Samed Karakoç attı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 46'ya yükseltti.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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