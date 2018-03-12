F.Bahçeli yıldıza milli takım müjdesi
Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Fenerbahçeli Neustadter'i Dünya Kupası öncesi yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil etti.
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, Rusya'nın Fransa ve Brezilya ile oynacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, Rusya Milli Takımı'nın, Fransa ve Brezilya ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi. Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman'ın güvendiği isimler arasında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçın 23'ünde ilk 11'de forma giydi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:08
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Negredo’dan teşekkür
Toplam 6
Yorum
BJK'li Love'a 3 milyon Euro gömen Yönetim'e de selamlarimi iletin demeyi unutmus... Bari Jahovic'i veya bedavaya Demba'ba'yi alsaydik...
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Şok gelişme! Liglere ara verildi!
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Görüntülere bakilirsa en dogrusu yapilmis ! Klüp baskaninin, tasidigi silâhi bilerek gösteren bir edayla sahaya inisini iyi yakalamislar..
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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia! Serkan Kırıntılı...
Toplam 15
Yorum
TFF işini yap TFF.Başkanı incelemeye alsın.Basit olay değil.gereğini yapmalı.
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