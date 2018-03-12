F.Bahçeli yıldıza milli takım müjdesi – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    F.Bahçeli yıldıza milli takım müjdesi

    F.Bahçeli yıldıza milli takım müjdesi

    Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Fenerbahçeli Neustadter'i öncesi yapılacak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil etti.

    Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Roman Neustadter, 'nın ve ile oynacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.



    Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydeden Roman Neustadter, 'nın, ve ile karşılaşacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edildi. Son haftalarda gösterdiği performansla Aykut Kocaman'ın güvendiği isimler arasında yer alan Neustadter, sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçın 23'ünde ilk 11'de forma giydi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:08
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