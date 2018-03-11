Ozan götürülmedi – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Ozan götürülmedi

    Ozan götürülmedi
    AFFEDİLEREK yeniden takımla çalışmalara başlayan , Malatyaspor maçının kadrosuna da alınmadı. Genç oyuncu antrenman eksiğini henüz gideremezken, fazla kilolarından da tam olarak kurtulamadığı için İstanbul'da bırakıldı. 'ın Ozan'ı G.Saray derbisine hazırladığı da konuşuluyor.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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