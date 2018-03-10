Sınırlamayı kaldırın – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Sınırlamayı kaldırın

    Sınırlamayı kaldırın

    ’nin ’ya ziyaretinin ayrıntıları netleşiyor. Sarı-lacivertlilerin UEFA’dan transferde uygulanan “sattığın kadar al” maddesinin kaldırılmasını talep ettiği belirlendi

    , önceki akşam yetkilileriyle 'nin Nyon kentinde bir zirve gerçekleştirdi. Ziyaretin konusu, UEFA ile 2019-20 sezonunda bitecek olan 4 yıllık anlaşmanın maddeleriydi. Bu anlaşma, sarı-lacivertli kulübe, birçok sınırlama getirirken, kulübü en çok zorlayan ise "satabildiğin kadar oyuncu alabilirsin" maddesi idi. Asbaşkan 'nun başkanlık ettiği Fenerbahçe temsil heyeti, UEFA Direktörü Andrea Traverso'ya, 2016'da yapılan anlaşmadan doğan tüm yükümlülüklerin yerine getirildiğini anlattı, belgeler sundu. Sponsorluk anlaşmalarının kulübün mali açıdan elini güçlendirdiği vurgulanırken, "satabildiğin kadar oyuncu alabilirsin" maddesinin kaldırılması talep edildi.

    İYİ HABERLERLE DÖNDÜ
    Fenerbahçe'nin hukuk işler ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun başkanlık ettiği heyet, Nyon'dan umutlu haberlerle döndü. UEFA'nın, transferde Fenerbahçe'ye uygulanan sınırlamayı kaldıracağına yönelik beklentilerin hayli yüksek olduğu belirtildi.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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