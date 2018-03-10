Ceza şampiyonu – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Ceza şampiyonu

    Ceza şampiyonu
    , bu sezon 'den yüklü miktarlarda para cezası aldı. Sarı-lacivertli kulüp, çoğu taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle toplam 1 milyon 910 bin 500 para cezasına çarptırıldı. ise 1 milyon 45 bin ile en çok para cezası ödeyen ikinci kulüp oldu. (669 bin TL) ve (585 bin 350 TL) izliyor.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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