Ceza şampiyonu
Fenerbahçe, bu sezon TFF'den yüklü miktarlarda para cezası aldı. Sarı-lacivertli kulüp, çoğu taraftarının "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle toplam 1 milyon 910 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. Beşiktaş ise 1 milyon 45 bin TL ile en çok para cezası ödeyen ikinci kulüp oldu. Beşiktaş'ı Trabzonspor (669 bin TL) ve Galatasaray (585 bin 350 TL) izliyor.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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