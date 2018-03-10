G.Saray derbisi 87 TL – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    G.Saray derbisi 87

    G.Saray derbisi 87 TL
    'in 26. haftasında oynanacak Fener- derbisinin biletleri üyeleri için pazartesi günü satışa çıkacak. Çarşambadan itibaren genel satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları 87 ile 430 TL arasında değişiyor.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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