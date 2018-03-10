Ozan hazır değil
Aykut Kocaman'ın ve yönetimin affetmesi sonucu yeniden takıma katılan Ozan Tufan, çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Henüz istenen seviyede olmayan yıldız futbolcunun en az bir haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi. Zaman zaman özel çalışma programı uygulayan Ozan'ın futbolu çok özlediği, artık oynamak istediğini söyledi belirtildi.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Ozan hazır değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.