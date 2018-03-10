Ozan hazır değil – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Ozan hazır değil

    Ozan hazır değil

    'ın ve yönetimin affetmesi sonucu yeniden takıma katılan , çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Henüz istenen seviyede olmayan yıldız futbolcunun en az bir haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi. Zaman zaman özel çalışma programı uygulayan Ozan'ın futbolu çok özlediği, artık oynamak istediğini söyledi belirtildi.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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