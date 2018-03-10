Ozan hazır değil

Aykut Kocaman'ın ve yönetimin affetmesi sonucu yeniden takıma katılan Ozan Tufan, çalışmalarını sessiz ve derinden sürdürüyor. Henüz istenen seviyede olmayan yıldız futbolcunun en az bir haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi. Zaman zaman özel çalışma programı uygulayan Ozan'ın futbolu çok özlediği, artık oynamak istediğini söyledi belirtildi.