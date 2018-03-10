Ekici'li uçuş planı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, ligde kalan 10 haftada Mehmet Ekici merkezli bir oyun şablonunu hayata geçirmek için çalışmalar yapıyor. Sakatlığı tamamen geçen ve kupadaki Beşiktaş, ligdeki Akhisar maçlarında forma bulan yıldız futbolcu, kaliteli ayaklarıyla takıma büyük katkı sağladı. Kocaman, kadroya karar verirken artık Ekici seçeneğini de güçlü bir şekilde elinde tutuyor.

'SANA ÇOK GÜVENİYORUM' DEDİ

Kocaman'ın hedefi, Ekici takviyesiyle takımın hücum gücünü arttırmak. Oyuncusuyla sürekli bire bir toplantılar yapan Kocaman, kendisine güvenini belirtiyor, beklentilerini sıralıyor. Sarı-lacivertli hoca, yarın Yeni Malatya maçında Mehmet Ekici'li bir 11 düşünüyor. Ancak kararını tam netleştirmeyen Kocaman, yıldız futbolcudan en azından 30 dakika faydalanmayı düşünüyor. Aykut Kocaman'ın Ekici ile ilgili asıl büyük hedefi ise kalan haftalarda bu oyuncuyu takıma tamamen monte edip hücumda çeşitlilik ve zenginlik oluşturmak... Ekici kadronun değişmezi olursa, Aaatıf ve Valbuena daha az forma şansı bulacak. Bu formülle Dirar da dinlenme fırsatı yakalayacak.

Allah sakatlık vermesin

Sezonun çoğunu sakatlıkla boğuşarak geçiren Mehmet Ekici, iyileşmesinin ardından kadroya girmeye başlarken, kalitesini de gösterdi. Ekici, çalışmalarını büyük bir hırs ve azimle sürdürürken, "Fenerbahçe'ye bir borcum ve ben bunu ödemek istiyorum. İnşallah Allah bir daha sakatlık vermez" dedi.



'STRESE GiRME, RAHAT OL'

Fenerbahçe, yarın Malatya'da "olmak ya da olmamak" maçına çıkacak. Puan kaybı, şampiyonluk umutlarına ağır bir darbe daha indirecek; galibiyet halinde ise yepyeni bir sayfa açılacak. Aykut Kocaman, karşılaşmanın önemini futbolcularına bir kez daha hatırlatırken, "Strese girecek bir durum yok, normal şartlarda rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç oynayacağız. Ancak kendi futbolumuzu oynamalıyız, rakibin tuzaklarına düşmemeliyiz" dedi.



Malatya'nın kontratağı iyi yapan bir takım olduğu hatırlatması yapan Kocaman, "Buna karşı sıkı önlem alacağız" uyarısında bulundu, sabırlı oynayarak sonuca gideceklerini söyledi.





Samandıra'da yüksek tempo

Akhisar yenilgisinin moral bozukluğunu atan Fenerbahçeli futbolcular, dün öğleden sonra gerçekleştirdikleri antrenmanda oldukça hırslıydı. 3 grubu ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dayanaklılık çalışması gerçekleştirdi. İdman, kıran kırana geçen çift kale maçla sona erdi. Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayarak, Malatya'ya hareket edecek.



Şener ağır basıyor

Aykut Kocaman, Malatya'da savunma kurgusunda da değişikliklere gidebilir. Sağ bekte İsla'nın yerine Şener Özbayraklı ile maça başlamayı planladığı öğrenilen Kocaman'ın, savunmanın göbeğinde de yeniden Neto-Neustader ikilisine dönerek sürpriz yapabileceği konuşuluyor. Aykut Kocaman'ın kaleci tercihi ise merakla bekleniyor.

Takımın aklı olur - Mini yorum Gürcan Bilgiç

Aykut Kocaman, Mehmet Ekici ile pas kalitesini yükselterek, daha olgun ve etkili atak yapabilir. Buna karşılık takım direncinde sıkıntılar yaşayabilir. Ekici, istikrarsızlığı nedeniyle şu an için güven vermese de Aykut Kocaman bu dengeyi gözetip bir karar verecektir. Eğer fizik olarak yeterli durumdaysa, Mehmet Ekici takımın aklı olur.