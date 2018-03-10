F.Bahçe 7 yıl sonra Malatya deplasmanında – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    F.Bahçe 7 yıl sonra deplasmanında

    F.Bahçe 7 yıl sonra Malatya deplasmanında

    , Spor Toto 'in 25. haftasında yarın deplasmanda Evkur 'la karşı karşıya gelecek.

    'de oynadığı son 2 maçta ve Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenilen , zirve yarışında önemli bir deplasmana çıkacak.

    Son iki haftada kaybettiği puanlarla lider 'ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, 44 puanla 4. sırada bulunuyor.

    Erol Bulut yönetimindeki temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

    Fenerbahçe'de iki eksik
    Fenerbahçe'de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile , Malatya deplasmanında oynayamayacak.

    Kırmızı kart cezaları biten ile kaleci ise teknik direktör 'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

    Öte yandan Fenerbahçe'de, İspanyol santrfor ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

    2009'dan sonra ilki yaşayabilir
    Fenerbahçe, Malatya deplasmanından puan çıkaramazsa 2009 yılından sonra ilk kez Süper Lig'de üst üste 3 maç kaybetmiş olacak.

    Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonunda teknik direktör yönetiminde 13, 14 ve 15. haftalarda Beşiktaş, Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a üst üste kaybetmişti.

    Fenerbahçe, daha sonraki dönemlerde ligde 3 maç üst üste mağlup olmadı.

    7 yıl sonra Malatya'da
    Fenerbahçe, 7 yıl sonra Malatya'da maça çıkacak.

    Sarı-lacivertliler, 13 Ocak 2011'de grup maçında 'a deplasmanda 2-1 yenilmişti.

    İki takım Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini 3-1 mağlup etmişti.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:52
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