Yüzleşme – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Yüzleşme

    Yüzleşme

    Sarı-lacivertli hoca, ekibinin görüntüleri eşliğinde ‘rakamları’ ortaya döktü Karşılıklı diyaloglar yaşandı, özeleştiri yapıldı; bazı futbolcular şikayetlerini dile getirdi

    'de teknik direktör 'ın Samandıra'da futbolcularıyla çok kritik bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Toplantıya, takımın ekibinin yanı sıra Kocaman'ın tüm yardımcılarının da katıldığı belirlendi. 3-2 kaybedilen Akhisar maçı üzerinden giden Kocaman, rakamlar ortaya koyarak takımına "nerelerde hata yaptıklarını" anlattığı belirtildi. Sarı-lacivertli çalıştırıcının özellikle yerleşim mesafesi, pas yüzdesinin düşüklüğü, hücum bölgesini efektif kullanamama, isabetsiz şutlar ve gereksiz yapılan fauller konuları üzerinde durduğu, bu konularda uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Karşılıklı diyaloğa dönüşen toplantıda futbolcuların da söz aldığı, herkesin eteğindeki taşları ortaya döktüğü, bazı futbolcuların isim vermeden bazı takım arkadaşları hakkında şikayetlerini dile getirdiği vurgulandı.

    'ORTADAN DESTEK YOK'
    Toplantıda Valbuena'nın, orta alandan hücuma gerekli yardımı alamadıklarını belirttiği, Roman Neustadter'in de yine ikinci bölgeden şikayetçi olup, "Çok geriye yaslanarak rakip orta sahayı öne alıyorlar. Biz de her defasında Martin'le (Skrtel) geriye yaslanmak zorunda kalıyoruz" dediği öğrenildi. Adeta bir "yüzleşmeye" dönüşen toplantıda, Josef'in ise sadece verilen görevi uygulamaya çalıştıklarını, ileri uçtan ise destek alamadıklarını söylediği kaydedildi.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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