Yüzleşme
Sarı-lacivertli hoca, video analiz ekibinin görüntüleri eşliğinde ‘rakamları’ ortaya döktü Karşılıklı diyaloglar yaşandı, özeleştiri yapıldı; bazı futbolcular şikayetlerini dile getirdi
'ORTADAN DESTEK YOK'
Toplantıda Valbuena'nın, orta alandan hücuma gerekli yardımı alamadıklarını belirttiği, Roman Neustadter'in de yine ikinci bölgeden şikayetçi olup, "Çok geriye yaslanarak rakip orta sahayı öne alıyorlar. Biz de her defasında Martin'le (Skrtel) geriye yaslanmak zorunda kalıyoruz" dediği öğrenildi. Adeta bir "yüzleşmeye" dönüşen toplantıda, Josef'in ise sadece verilen görevi uygulamaya çalıştıklarını, ileri uçtan ise destek alamadıklarını söylediği kaydedildi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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