Bir Alex değil – Fotomaç – 08 Mart 2018
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HEPSİ
    08 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Bir değil

    Bir <a href="/index/alex?id=a0ce3b69-a1b8-4774-9b87-12169b9b942f" class="" rel="tag">Alex</a> değil

    , vatandaşı için, ‘Etkileyici bir oyuncu’ deyip, ekledi: “Ama bir değil. Dünyaya bir geldi, sonrası yok!”

    Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı , 'de oynayan vatandaşı hakkında beIN Sports'a özel açıklamalar yaptı. 34 yaşındaki sambacı, " gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. 'na gitmek için çok farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Böyle giderse, gidebileceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle bir de Souza değil. Dünyaya bir geldi, sonrası yok" dedi. , "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna ise "Hagi ile çalışmadım ama tercih edilecek kişi Alex" yanıtını verdi.

    , Messi ve Ronaldo'yu tek kelime ile anlatan Brezilyalı futbolcu Robinho, "; dahi, fenomen. Messi; gezegen dışı. Ronaldo; spektaküler bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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