Yarışta Yıldırım önde – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Yarışta Yıldırım önde

    Yarışta Yıldırım önde

    ’nin esfane isimlerinden , “Başkanlık yarışında önde” dedi

    Eski milli futbolcu , 'nin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi. 'nin gidişatını değerlendiren Çetin, yapılacak başkanlık seçimi için Yıldırım'ı avantajlı gördüğünü belirtip " yarışta daha önde" şeklinde konuştu. Çetin, ayrıca 'ın fazla sorumluluk aldığını da sözlerine ekleyip " nedeniyle birlik kayboldu. Aykut hoca yükü yüklenmiş sırtına gidiyor, herkes keyfine bakıyor" ifadelerini kullandı.

    'Şampiyonluk favorim G.Saray'
    Şampiyonluk hakkında da konuşan Çetin "Şampiyonluk favorim G.Saray. Gidişata da baktığımda çok net olarak ben G.Saray'ın şampiyonluğa daha yakın olduğunu, FBahçe ve Beşiktaş'ın onun arkasından geldiğini düşünüyorum" dedi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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