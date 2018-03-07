Yarışta Yıldırım önde
Fenerbahçe’nin esfane isimlerinden Oğuz Çetin, “Başkanlık yarışında Aziz Yıldırım önde” dedi
Eski milli futbolcu Oğuz Çetin, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi. Fenerbahçe'nin gidişatını değerlendiren Çetin, yapılacak başkanlık seçimi için Yıldırım'ı avantajlı gördüğünü belirtip "Aziz Yıldırım yarışta daha önde" şeklinde konuştu. Çetin, ayrıca Aykut Kocaman'ın fazla sorumluluk aldığını da sözlerine ekleyip "Seçim nedeniyle birlik kayboldu. Aykut hoca yükü yüklenmiş sırtına gidiyor, herkes keyfine bakıyor" ifadelerini kullandı.
'Şampiyonluk favorim G.Saray'
Şampiyonluk hakkında da konuşan Çetin "Şampiyonluk favorim G.Saray. Gidişata da baktığımda çok net olarak ben G.Saray'ın şampiyonluğa daha yakın olduğunu, FBahçe ve Beşiktaş'ın onun arkasından geldiğini düşünüyorum" dedi.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:22
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Beşiktaş'tan o karara itiraz! Tahkim...
Toplam 4
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Ali BI kez daha tarafli olduklari nasil belli oldu ceza kurulu hep fb.li fb oyunculara hic ceza yok
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Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
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ABDULLAH TERKAN BENCE HER MAÇTA GÖRÜNTÜLERLE 22 FUTBOLCU SEVK EDİLSİN
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Antrenmana 3 oyuncu katılmadı
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BURS BURS BURS sevgili iyöneticiler futbolda fazla para dönmekte, küçük bir kısımda ihtiyaç sahiplerine verilsin, herkesten%1 alsak dünya para eder
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