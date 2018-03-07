Yarışta Yıldırım önde

Eski milli futbolcu Oğuz Çetin, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği "Spor Söyleşileri" programında öğrencilerle bir araya geldi. Fenerbahçe'nin gidişatını değerlendiren Çetin, yapılacak başkanlık seçimi için Yıldırım'ı avantajlı gördüğünü belirtip "Aziz Yıldırım yarışta daha önde" şeklinde konuştu. Çetin, ayrıca Aykut Kocaman'ın fazla sorumluluk aldığını da sözlerine ekleyip "Seçim nedeniyle birlik kayboldu. Aykut hoca yükü yüklenmiş sırtına gidiyor, herkes keyfine bakıyor" ifadelerini kullandı.



'Şampiyonluk favorim G.Saray'

Şampiyonluk hakkında da konuşan Çetin "Şampiyonluk favorim G.Saray. Gidişata da baktığımda çok net olarak ben G.Saray'ın şampiyonluğa daha yakın olduğunu, FBahçe ve Beşiktaş'ın onun arkasından geldiğini düşünüyorum" dedi.