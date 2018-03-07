'Hepimiz hata yaptık'
Aykut Kocaman, futbolcuların şampiyonluk ruhunu kaybetmemesi için üst üste alınan başarısız sonuçların sorumluluğunu üzerine aldı.
Teknik Direktör Kocaman, sorumluluğu üzerine alıp çözüm için futbolcularına karşı birleştirici bir tavır sergiledi: "Alınan başarısız sonuçlardan hepimiz sorumluyuz ama unutmayalım ki Malatya deplasmanına da yine bu grupla çıkacağız. Görüntüler önünüzde. Yanlışlarınızı bulun."
F.Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifanın eşiğinden döndüğü Osmanlıspor karşılaşmasının ardından bir ilk yaşandı. Ankara'da alınan beraberlik ve kötü futbol sonrasında 'Gereğini yapacağım' diyerek görevi bırakacağının sinyallerini verse de daha güçlü şekilde geri dönen Kocaman, öğrencileriyle bir durum değerlendirmesi yapmış, eteklerdeki taşlar dökülmüştü. Bu hesaplaşmanın ardından gelen seriyle sarı-lacivertliler zirveye tutunmuş, 'Yarışta ben de varım' demişti.
GOLLERE ÇOK SİNİRLENDİ
O güne benzer bir süreç Akhisar mağlubiyetinin ardından da yaşandı. 3-2 biten mücadelenin analizlerini hazırlatan deneyimli hoca, görüntülerle de desteklediği pozisyonlarla ilgili olarak futbolcularına 'Nerede hatalar yaptığınızı siz bulun' dedi. Kocaman'ın yenilen gollere kafayı takmış durumda olduğu belirtilirken, şampiyonluk yarışının kızıştığı ortamda esip gürlemek yerine daha birleştirici bir tavır sergilediği belirtildi.
Sorumluluğu tamamen üzerine alan hoca, herkesten taşın altına elini koymasını isterken 2-3 gündür yaşanan olumsuz havayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kritik Malatya deplasmanına da bu oyuncu grubuyla çıkacağız. Futbolcular kadar alınan sonuçlardan ben ve ekibim de sorumludur. Doğru yolu gösterip doğru oyunu ezberlememiz gerekiyor. Hem de bir an evvel. Bu doğruyu göstermek de bizim işimiz." (Vatan)
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:27
-
Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 27
Yorum
BEŞİKTAŞ ORADA YUMRUK YOK AYRICA SENİN BAHSETTİĞİN POZİSYONDA FERNANDO OLCAYIN GIRTLAĞINI SIKIYOR ONA DA VERSİNLER ADALET DİYORSUN YA....
-
Beşiktaş'tan Mehmet Ekici ve De Souza atağı!
Toplam 19
Yorum
BEŞİKTAŞ SÖZ KONUSU CANER OLUNCA GÖRÜNTÜLER DELİL SAYILDI... PEKİ AYNI KURUM BU OLAYDA NEDEN BUNU YAPMIYOR ? VAR MI UYDURUK BİR AÇIKLAMANIZ ? FBLİLER
-
Quaresma'ya 5 maç ceza!
Toplam 27
Yorum
fanatik tahkim kurulu fenerbahçe kongre üyeleri araştırın
'Hepimiz hata yaptık' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.