Dörtlü Final aşkına – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    aşkına

    <a href="/index/dortlu-final?id=ba348d29-98c6-4552-9f3f-c658761ad0fb" class="" rel="tag">Dörtlü Final</a> aşkına
    Sarı-lacivertli kulübün Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci karşılaşmasında bugün ekibi Sopron Basket'i konuk edecek. 'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele FB TV'den yayınlanacak. Deplasmandaki ilk maçı 60-55 kazanan Kanarya bugün de galip gelirse adını 'e yazdıracak.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
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