Oğuz Çetin favoriyi açıkladı! ''Şampiyonluk adayım...''

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Oğuz Çetin , Bağcılar'da öğrencilerle buluştu. Bağcılar Barbaros Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen panelde Oğuz Çetin, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 saat süren panelde Oğuz Çetin; Fenerbahçe, şampiyonluk, Milli Takım ve Arda Turan gibi gündemle alakalı pek çok konuda görüşlerini öğrencilerle paylaştı.Aykut Kocaman'ı çok değerli bir teknik adam olarak gören Oğuz Çetin, "Futbolun aktif başrol oyuncuları teknik adamlar, oyuncular ve hakemlerdir. Bunlar artık bu sistemin içerisinde yöneticilerin iki dudağı arasına bakan, dolayısıyla yönlendirmelerin yöneticiler tarafından yapıldığı, basının ona göre yaklaştığı ve önyargıların oluştuğu bir sistemin içerisindeyiz. Futbolun kendine ait olan değerlerini taşımak üzere var olan bir teknik adamımız var; o da Aykut Kocaman. Bugün kendimle ilgili saydığım şeylerin 10 katını Aykut hocayla ilgili sayabilirim. O derece saygın, çalışkan, disiplinli hayata bakışı ve yaklaşımı böyle olan bir teknik adam varken her şey onun üzerinden gidiyor. Bütün olumsuzluklar onun sırtında" dedi. Aziz Yıldırım 'ın da Ali Koç'un da Fenerbahçe seçimi için ortada olması gerektiğini söyleyen Çetin "Fenerbahçe'nin bu sene özel bir durumu var. Seçim var. Aziz Başkan gibi değerli bir ismin karşısına ilk defa Sayın Ali Koç gibi çok güçlü bir isim çıktı. Böyle bir yarış olduğu zaman bir tarafı yıpratmak için camia yıpratılıyor. Böyle bir yarış olsa bile başarısızlığı temel alarak bir şey inşa edemezsiniz. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un bu yarışta seçimi bir kenara bırakıp Fenerbahçe menfaati için ortada olmak zorundalar. Aykut hocanın en büyük zorluğu tribünlere taraftar gelmiyor bölünmüşlük var. Seçim ortamından dolayı da oyuncuların konsantrasyonu son derece düşük. Aykut hocanın dediği son derece doğru. Seçimden dolayı Fenerbahçe'de birlik beraberlik havası kaybolmuş durumda. 2011-2012 şike senesini hatırlarsınız. Orada ortaya çıkması gereken karakterler vardı. Öne çıkan Aziz Başkan içerideydi. Aykut hoca ortaya çıkmıştı. Camia bütünlüğünü sağlamak için müthiş bir duruş sergilemişti. Bugün yine bu yarıştan dolayı kimse ortada yokken, Aykut hoca yine tek başına bir mücadele veriyor. Ama ona eşlik eden kimseyi göremiyoruz. Akhisar müthiş bir futbol oynadı. Ama Fenerbahçe yenik duruma düştüğünde reaksiyon gösteren bir tane futbolcu yok. Mehmet Topal en tecrübeli oyuncumuz. Çıkıp ne arkadaşına kızıyor, ne olaya kızıyor. Giuliano ortada yok. Valbuena ortada yok. Skrtel ortada yok. Reaksiyon vermiyor oyuncular. Yani Aykut hoca yükü yüklenmiş sırtına gidiyor, herkes keyfine bakıyor. Bu böyle olmaz. Onun için Fenerbahçe'nin bundan sonraki süreci daha zorlu geçecek" dedi.Aziz Yıldırım'ı başkanlık seçiminde favori olarak gören eski Fenerbahçeli Çetin "Fenerbahçe'nin saha içerisi başarısızlığı sanki diğer adayı öne çıkarıyor gibi görünebilir. 20 yıllık tecrübesiyle sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe saha başarısını elde edemese bile, bir takım tepkiler oluşturulsa bile bu yarışta önde olduğunu düşünüyorum" dedi.Şampiyonluk hakkında da konuşan Oğuz Çetin "Şampiyonluk favorim Galatasaray. 3-5 haftadır konular açıldığında, gidişata da baktığımda çok net olarak ben Galatasaray'ın bu sene şampiyonluğa daha yakın olduğunu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın onun arkasından geldiğini, Başakşehir'in de tamamlayıcı olarak bu dörtlünün içerisinde yer alacağını düşünüyorum" diye belirtti."Yöneticilerin futbolun içerisinde bu kaos ortamını oluşturmaları Türk futbolunu maalesef bugünlere kadar getirdi"Quaresma'nın kartının tartışılamayacağını savunan Çetin "Ortada bir gerçek var. Quaresma kart görmüştür, Aslında gördüğü kartla bir maçlık olacaktı ama sonrasında Mehmet Ekici'ye yaptığı hareketten sonra konuşulacak bir şey yoktur. Sen bir oyuncuya yumruk attıktan sonra disiplin kurulu buna 3 maç mı verir, 5 maç mı verir bunun bir yorumu yoktur. Dolayısıyla bir yoneticinin çıkıp bunun sayısını belirleme adına bir takım yaptırımları öne sürmesi kadar yanlış bir şey de yoktur. Ortada bir gerçek var. Quaresma haddini aşmıştır. Olayı devam ettirerek de çok yüksek bir ceza alacaktır. Yöneticilerin futbolun içerisinde bu kaos ortamını oluşturmaları Türk futbolunu maalesef bugünlere kadar getirdi" dedi.Arda Turan'ın Başakşehir'in şampiyonluk şansını artırmayacağını belirten Oğuz Çetin "Arda adına üzgünüm. Barcelona'ya kadar yükselmiş o elit seviyede oynama şansı varken, sosyal yaşantıyı daha fazla önemseyip, orada mücadele etmeyip, Türkiye'ye geldiğinde de Galatasaray'a gelmiyorsan ve Başakşehir'e gidiyorsan bu çok üzücü Arda adına. Bence Başakşehir adına da doğru bir hamle değil. Belki popülizm adına olabilir. Ama Arda'nın Başakşehir'de yüksek konsantrasyonla oynayıp, şampiyonluğa giden yolda Başakşehir'e inanılmaz katkılar sağlayacağını düşünmüyorum. Bir Maradona gitti Napoli'ye 50 yıl sonra şampiyon yaptı orayı. Arda'nın bu yapısıyla burada böyle bir ortamı oluşturma şansı maalesef yok" şeklinde konuştu.Artık yerli hocayla çalışılması gerektiğini dile getiren Fenerbahçe efsanesi Çetin "Milli Takım'da yıllar yılı hep 1 kişi geldi. Gelen hep milli takımlar sorumlusu olarak geliyordu. En sonunda Fatih hoca bu işi abarttı. Türkiye futbol direktörü olarak bu işin başına geldi. Milli takımlarda genç milli takımlar, futbol gelişim direktörlüğü, bölgeler ve Avrupa bölgesi var. En önemli 4 kısım burası. Bütün bunların sorumlusu olarak bir kişi geliyor. Bu bir kişi kendi maddi ve manevi menfaatleri adına oraya geliyor. O varsa kaos ortamı onun varlığıyla devam ediyor. İşler kötü gidip de ayrılınca her şey yerle bir oluyor. Bugün geldiğimiz noktada değişen bir şey yok. 70 yaşını geçmiş, bu işin ticari yönünde öne çıkmış, kulüp bazında çok iyi yarışmış çok önemli bir isim olan Lucescu'yu milli takımın başına getirdiler. Bir kere bizim yerli teknik direktörümüz olmalı ve isteyen, arayan, başarıya aç bir isim olmalı. Artık her şeyini oluşturmuş, heyecanı kalmamış, oturduğu yerden bir yerleri yönetecek kişilerle işimiz yok. Böyle bir zamanımız da yok" diye konuştu.Oğuz Çetin çıkışta öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.