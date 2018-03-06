Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a tepki
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün, taraftarlarımıza uyguladığı bilet politikası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiğimiz yazı aşağıdadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 18:21
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 9
Yorum
FB-CH Real Madrid'ten Milan'a her avrupa takımında 19yas altı gencler takır takır oynuyor. Bir sen oynatamıyorsun Kocaman.
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Trabzonspor 50. yılında hayal kırıklığı yaşıyor
Toplam 2
Yorum
aydın ersun yalan kalsaydı 50 yılda sondan 1 olurdular
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Trabzonspor, ikinci yarılarda yara aldı
Toplam 2
Yorum
aydın Bursa ve Kayseri kardeş takımların maçında düzelirsiniz
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