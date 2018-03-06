Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a tepki – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    'den 'a tepki

    Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor'a tepki

    Evkur Kulübü'nün, taraftarlarımıza uyguladığı bilet politikası ile ilgili 'na gönderdiğimiz yazı aşağıdadır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:21
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