Ozan ve Hasan’a tam destek – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Ozan ve Hasan’a tam destek

    Ozan ve Hasan’a tam destek
    KARŞILAŞMA öncesi Fenerbahçeli taraftarlar, ve 'a sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler, Hasan için, "Seviyoruz seni" şeklinde tezüharatta bulunurken, tecrübeli futbolcu da F.Bahçe armasını öperek karşılık verdi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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