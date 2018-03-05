Mircea Lucescu takipte – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    takipte

    <a href="/index/mircea-lucescu?id=6eacbb87-566a-4102-ba26-95daeb510242" class="" rel="tag">Mircea Lucescu</a> takipte

    Karşılaşmayı izleyenler arasında bulunan A ’ın hocası, 90 dakikayı dikkatle takip etti, sürekli not tuttu

    A Teknik Direktörü , dün akşam oynanan F.Bahçe- Akhisar karşılaşmasını izleyenler arasındaydı. 'de son dönemde maç kaçırmayan tecrübeli teknik adam, sarılacivertlilerin yenilgiyle ayrıldığı karşılaşmayı dikkatle izledi. Rumen çalıştırıcı, müsabaka boyunca notlar da tuttu.

    KAPTAN TRİBÜNDE
    ile oynanan yarı final ilk maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci de ailesiyle birlikte tribündeki isimler arasında yer aldı. Çocuğuyla birlikte karşılaşmayı izleyen F.Bahçe'nin tecrübeli kaptanı, müsabakayı büyük bir heyecanla takip etti. Tecrübeli file bekçisi, bitiş düdüğünün ardından ise büyük üzüntü yaşadı

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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