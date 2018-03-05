Mircea Lucescu takipte
Karşılaşmayı izleyenler arasında bulunan A Milli Takım’ın hocası, 90 dakikayı dikkatle takip etti, sürekli not tuttu
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün akşam oynanan F.Bahçe- Akhisar karşılaşmasını izleyenler arasındaydı. Süper Lig'de son dönemde maç kaçırmayan tecrübeli teknik adam, sarılacivertlilerin yenilgiyle ayrıldığı karşılaşmayı dikkatle izledi. Rumen çalıştırıcı, müsabaka boyunca notlar da tuttu.
KAPTAN TRİBÜNDE
BEŞİKTAŞ ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Volkan Demirel de ailesiyle birlikte tribündeki isimler arasında yer aldı. Çocuğuyla birlikte karşılaşmayı izleyen F.Bahçe'nin tecrübeli kaptanı, müsabakayı büyük bir heyecanla takip etti. Tecrübeli file bekçisi, bitiş düdüğünün ardından ise büyük üzüntü yaşadı
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
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Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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