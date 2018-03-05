A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün akşam oynanan F.Bahçe- Akhisar karşılaşmasını izleyenler arasındaydı. Süper Lig'de son dönemde maç kaçırmayan tecrübeli teknik adam, sarılacivertlilerin yenilgiyle ayrıldığı karşılaşmayı dikkatle izledi. Rumen çalıştırıcı, müsabaka boyunca notlar da tuttu.

KAPTAN TRİBÜNDE

BEŞİKTAŞ ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Volkan Demirel de ailesiyle birlikte tribündeki isimler arasında yer aldı. Çocuğuyla birlikte karşılaşmayı izleyen F.Bahçe'nin tecrübeli kaptanı, müsabakayı büyük bir heyecanla takip etti. Tecrübeli file bekçisi, bitiş düdüğünün ardından ise büyük üzüntü yaşadı