Kadıköy düştü – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    düştü

    Kadıköy düştü

    Geçen haftaki derbisiyle kaybetmeme serisi sona eren ’nın dün de evindeki yenilmezlik serisi bitti. Kanarya üst üste 2 maçtan sıfır puanla ayrıldı

    geçen haftaki mağlubiyetiyle ligde uzun süren yenilmezlik serisini noktalarken, dün de evindeki hegemonyası son buldu. Bu sezon kendi sahasında ligin 4. haftasındaki (9 Eylül 2017) Başakşehir karşılaşmasında yine aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım sonrasında çıktığı iç saha maçlarında önemli zaferler alarak yarışa tutunmuştu. Evinde oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan , Akhisar yenilgisiyle bu serisini de bitirdi. En çok gol yiyen takımlardan Öte yandan Akhisar'dan yenen 3 gol Fenerbahçe'nin gol yeme istatistiğini de yükseltti. Sarı-lacivertli takım, 'de bu sezon sahasında en çok gol yiyen takımlar arasında (23) ve 'nın (21) ardından ve ile birlikte 19 golle 3. sıraya yerleşti.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kadıköy düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN