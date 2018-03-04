Valbuena 2 maç aradan sonra ilk 11’de – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Valbuena 2 maç aradan sonra ilk 11’de

    Valbuena 2 maç aradan sonra ilk 11’de

    2 maç aradan sonra ilk 11’e döndü.

    'nin Fransız yıldızı 2 maç aradan sonra ilk 11'e döndü. Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından yedek bırakılan ve en son Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11 başlayan Valbuena Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor karşısında formasına kavuştu. Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş karşılaşmasında sonradan oyuna giren 33 yaşındaki futbolcu Akhisarspor karşısında sarı-lacivertlilerin hücum hattında en büyük kozlarından biri olacak.
    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:52
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