Valbuena 2 maç aradan sonra ilk 11’de
Mathieu Valbuena 2 maç aradan sonra ilk 11’e döndü.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:52
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78 milyonluk hüsran!
Toplam 4
Yorum
MizMizFbli Sanki cepten 78M çıkmış gibi sallamişlar yine. İstemediğin zaman her türlü 3-4 m e okutursun. 4 sezon boyunca kalacağının garantisi mi var.
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
fanatik haca haklı
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Şenol Güneş'e tepki: ''Trabzon'u sattın!''
Toplam 2
Yorum
can İşin gücün Fenerbahçe, doktorluk olmuşsun haberin yok...
Valbuena 2 maç aradan sonra ilk 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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