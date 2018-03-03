Yeniden doğdum

BU sezon uzun süreli sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Mehmet Ekici, Beşiktaş derbisindeki futboluyla göz doldururken öz güveni de yerine geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Şener'in attığı golde müthiş bir asist yaparak takımına skor katkısı sağlamasının yanı sıra mücadelesiyle de alkış aldı. 66 dakika sahada kalan sarı-lacivertli futbolcunun karşılaşmanın ardından da yüzü gülüyordu. Gelen haberlere göre Mehmet'in soyunma odasında teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanına giderek kendisine böyle önemli bir maçta forma verdiği için teşekkür ettiği bildirildi. Ardından sakatlığı döneminde bire bir desteğini aldığı antrenör Fatih Yıldız'a da aynı şekilde minnetini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu yükselen moralini de çevresindekilerle paylaştı.

Seviyem yavaş yavaş yükseliyor

"Bu benim yeniden doğuşum; çok mutluyum" diyen Mehmet Ekici, sözlerini şöyle tamamladı: Herkes benim için bitti derken Aykut hoca beni yeniden futbola kazandırdı. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız ve benim de bunda katkım olacak. Şu an tam kapasite hazır değilim ama yavaş yavaş seviyem yükseliyor. Biraz daha üst üste maç oynarsam formum yükselecek ve daha çok katkı yapacağım.

Emre BOL



Ekici bu sezon son olarak 29 Kasım 2017'de Adana Demirspor ile oynanan kupa maçında forma giymişti. Fener'in 6-0 kazandığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşayan orta saha sadece 51 dakika sahada kalabilmişti