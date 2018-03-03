Yeniden doğdum
Beşiktaş maçında Şener’e müthiş bir asist yapan 27 yaşındaki futbolcu, soyunma odasında Aykut hocaya teşekkür etti. Mehmet yükselen moralini ise şu sözlerle açıkladı: Bu benim yeniden doğuşum. Aykut hoca beni yeniden futbola kazandırdı
BU sezon uzun süreli sakatlıklar nedeniyle fazla forma giyemeyen Mehmet Ekici, Beşiktaş derbisindeki futboluyla göz doldururken öz güveni de yerine geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Şener'in attığı golde müthiş bir asist yaparak takımına skor katkısı sağlamasının yanı sıra mücadelesiyle de alkış aldı. 66 dakika sahada kalan sarı-lacivertli futbolcunun karşılaşmanın ardından da yüzü gülüyordu. Gelen haberlere göre Mehmet'in soyunma odasında teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanına giderek kendisine böyle önemli bir maçta forma verdiği için teşekkür ettiği bildirildi. Ardından sakatlığı döneminde bire bir desteğini aldığı antrenör Fatih Yıldız'a da aynı şekilde minnetini dile getiren 27 yaşındaki futbolcu yükselen moralini de çevresindekilerle paylaştı.
Seviyem yavaş yavaş yükseliyor
"Bu benim yeniden doğuşum; çok mutluyum" diyen Mehmet Ekici, sözlerini şöyle tamamladı: Herkes benim için bitti derken Aykut hoca beni yeniden futbola kazandırdı. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız ve benim de bunda katkım olacak. Şu an tam kapasite hazır değilim ama yavaş yavaş seviyem yükseliyor. Biraz daha üst üste maç oynarsam formum yükselecek ve daha çok katkı yapacağım.
Emre BOL
Ekici bu sezon son olarak 29 Kasım 2017'de Adana Demirspor ile oynanan kupa maçında forma giymişti. Fener'in 6-0 kazandığı mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşayan orta saha sadece 51 dakika sahada kalabilmişti
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
-
Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
-
Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
-
Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
Yeniden doğdum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.