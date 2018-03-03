Elimizden kaçırdık – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Elimizden kaçırdık

    Elimizden kaçırdık

    , 9 kişiyle ’a karşı onur mücadelesi verdiklerini belirterek, “Maçta futbolu konuşacaksak, özeti şu: Beşiktaş elimizden kaçtı” dedi

    F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu de Souza, 'daki kupa derbisinde 'a karşı inanılmaz bir mücadele verdiklerini, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, " gergin ve olaylı geçti, kabul. Ancak sadece futbolu koşuşacaksak, özeti şu: Sahada 9 kişiyle onur mücadelesi verdik. Yorgunluktan maç sonu yürüyecek halimiz yoktu. Kazanabilirdik ama olmadı. Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık" dedi.

    Josef, derbide yüzüne vurup atılan Quaresma için, "Bir anda gelişti. Çok fazla yoruma gerek yok, herkes gördü zaten ne olduğunu" sözlerini kullandı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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