Ozan Tufan antremanda yer aldı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. İdmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı çalışan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda affedilen Ozan Tufan da antrenmanda yer aldı.
Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:30
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
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Yorum
BEŞİKTAŞ doğru sözün kime nasıl söylendiği de önemlidir mesela bu sözü yüzüne söyleye bilir misin ? o kadar yürekli misin ? gibi...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ fenerli kardeşlerim hani hep diyorsunuz ya herkes Fb nin düşmanı olmuş bu atılan tweete savunucak kadar ahlaksız olduğunuz için düşmanız !
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 47
Yorum
BEŞİKTAŞ haberi okudun mu ? sen ne anlatıyorsun yaf ? çocuk musun diyeceğim sendeki akıl çocuk için bile az yazdığın ile ne alakası var?
Ozan Tufan antremanda yer aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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