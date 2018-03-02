Ozan Tufan antremanda yer aldı – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    antremanda yer aldı

    Ozan Tufan antremanda yer aldı

    yarı final ilk maçında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan , 'in 24. haftasında 4 Mart Pazar günü sahasında ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. İdmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

    Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı çalışan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda affedilen da antrenmanda yer aldı.

    Fenerbahçe, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:30
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