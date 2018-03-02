Ozan Tufan antremanda yer aldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü kaydedildi. İdmanın dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrı çalışan ve teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda affedilen Ozan Tufan da antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.