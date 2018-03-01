Desteğe devam – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    SARI-lacivertli taraftarlar, Vodafone Park'ta takımlarını yine yalnız bırakmayacak. Kupa maçı için 'ye ayrılan biletlerin tamamı satıldı. Taraftarlar lig derbisinde olduğu gibi 16.30'da otobüslerle toplu halde 'a gidecek. Araçlarda oluşan zarar tespiti halinde yol açandan tespit edilemezse tüm taraftarlardan tahsil edilecek.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:14
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