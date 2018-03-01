Aykut Kocaman'dan Mehmet Ekici süprizi! 7 değişiklik – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'dan süprizi! 7 değişiklik

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>'dan <a href="/index/mehmet-ekici?id=ac80e663-8d18-48ef-b565-3ccd30dbf67d" class="" rel="tag">Mehmet Ekici</a> süprizi! 7 değişiklik

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , yarı finalindeki Beşiktaş derbisinin kadrosunda, hafta sonundaki 3-1'lik derbiye göre 7 değişiklik yaptı!

    , derbide beklenilenin aksine Valbuena'yı ilk 11'e almadı. Kocaman, son olarak 29 Kasım 2017'deki maçında oynayan (92 gün) 'yi sürpriz şekilde 11'de görevlendirdi.

    , kupadaki Beşiktaş derbisinde 7 değişiklik yaptı. Süper Lig'deki 3-1 kaybedilen derbide forma giyen Volkan Demirel, Isla, Neto, İsmail Köybaşı, Giuliano, Fernandao ve Nabil Dirar 'nda 11'de şans bulamadı.

    Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği , yaşadığı sakatlıkların ardından Yarı Final ilk maçında Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü. Süper Lig'de ve 'nda sakatlığından dolayı toplam 16 müsabakayı kaçıran Ekici bu maç ile sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşmuş oldu. Son olarak 'nda ve Süper Lig'de Sivasspor maçlarında forma giyen , Fenerbahçe'nin deplasmanda avantaj aradığı ilk maçta sahadaki isimlerden biri olacak.

    Fernandao ve İsmail cezası nedeniyle oynamazken, Kocaman en büyük sürprizi orta sahada yaptı. Giuliano'yu yedek başlatan Kocaman, Valbuena'yı da başlangıç düzeninde düşünmedi. Kocaman sol kanatta Alper Potuk'a şans verdi.

    İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Aatıf, Mehmet Topal, Josef, , Alper, Soldado.


    Mehmet Ekici 16 maç sonra sahada
    Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu yaşadığı sakatlıklar sonrasında Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.

    Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği , yaşadığı sakatlıkların ardından Yarı Final ilk maçında Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü. Süper Lig'de ve 'nda sakatlığından dolayı toplam 16 müsabakayı kaçıran Ekici bu maç ile sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşmuş oldu. Son olarak 'nda ve Süper Lig'de Sivasspor maçlarında forma giyen , Fenerbahçe'nin deplasmanda avantaj aradığı ilk maçta sahadaki isimlerden biri olacak.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:07
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