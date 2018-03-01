Aykut Kocaman'dan Mehmet Ekici süprizi! 7 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş derbisinin kadrosunda, hafta sonundaki 3-1'lik derbiye göre 7 değişiklik yaptı!
Aykut Kocaman, kupadaki Beşiktaş derbisinde 7 değişiklik yaptı. Süper Lig'deki 3-1 kaybedilen derbide forma giyen Volkan Demirel, Isla, Neto, İsmail Köybaşı, Giuliano, Fernandao ve Nabil Dirar Ziraat Türkiye Kupası'nda 11'de şans bulamadı.
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlıkların ardından Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlığından dolayı toplam 16 müsabakayı kaçıran Ekici bu maç ile sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşmuş oldu. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ve Süper Lig'de Sivasspor maçlarında forma giyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin deplasmanda avantaj aradığı ilk maçta sahadaki isimlerden biri olacak.Fernandao ve İsmail cezası nedeniyle oynamazken, Kocaman en büyük sürprizi orta sahada yaptı. Giuliano'yu yedek başlatan Kocaman, Valbuena'yı da başlangıç düzeninde düşünmedi. Kocaman sol kanatta Alper Potuk'a şans verdi.
İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Aatıf, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Alper, Soldado.
Mehmet Ekici 16 maç sonra sahada
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici yaşadığı sakatlıklar sonrasında Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü.
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mehmet Ekici, yaşadığı sakatlıkların ardından Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Beşiktaş derbisiyle ilk 11'e döndü. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlığından dolayı toplam 16 müsabakayı kaçıran Ekici bu maç ile sarı-lacivertli formaya tekrardan kavuşmuş oldu. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor ve Süper Lig'de Sivasspor maçlarında forma giyen Mehmet Ekici, Fenerbahçe'nin deplasmanda avantaj aradığı ilk maçta sahadaki isimlerden biri olacak.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:07
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 23
Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Savcılık, Tosic kararını verdi
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Toplam 1
Yorum
UĞUR LENS TEN NE BEKLİYORSUN DA OYNATIYORSUN? TARAFTAR ŞENOL A TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI
Aykut Kocaman'dan Mehmet Ekici süprizi! 7 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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